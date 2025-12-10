快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

香港宏福苑大火「160人死亡」 援助基金達136億元

中央社／ 香港10日電
香港政府為大埔宏福苑大火設立的援助基金，至今收到外界捐款港幣31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額已達港幣34億元（新台幣136億元）。路透
香港政府為大埔宏福苑大火設立的援助基金，至今收到外界捐款港幣31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額已達港幣34億元（新台幣136億元）。路透

香港政府為大埔宏福苑大火設立的援助基金，至今收到外界捐款港幣31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額已達港幣34億元（新台幣136億元）。

這場奪命大火於11月26日發生後，港府成立了大埔宏福苑援助基金，接受各方捐款，以援助受大火影響的居民。基金成立後，香港及中國大陸不少大型及知名企業紛紛捐款。

本月1日起，有關部門向每名火災死難者的家屬發放20萬元慰問金，以及5萬元殮葬費。

香港政務司副司長卓永興今天在記者會上宣布，當局將向宏福苑每戶再發放10萬元特別補助，以應付日常開支。

另外，香港勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，在宏福苑大火中不幸喪生的外傭，將獲得法定補償，初步估計金額超過50萬元，連同港府提供的20萬元及5萬元補助金，補償總額約為80萬元。

這場大火至今造成160人死亡，仍有6人失聯，死者當中包括10名印尼女傭和1名菲律賓女傭。

宏福苑大火死亡人數在香港歷史上排名第3，死亡人數最多的一場大火於1918年在跑馬地馬場馬棚發生，有670人罹難；排名第二的是1948年在石塘咀永安公司倉庫發生，有176人死亡。

宏福苑 香港大火 火災

延伸閱讀

港大火失聯減至6人 有買家想低價收屋挨轟「發災難財」

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

第二十屆愛心獎 在香港頒獎

找到1遺骸！香港大火死者增至160人 失聯者大減至6人

相關新聞

持續發酵！南韓電子入境申報列「中國台灣」 陸國台辦：一中是國際準則

南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，我外交部官員昨表示重新檢視與南韓政府的關係，並研議可行的因應方案。對於此...

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定！蔣萬安「這2天」將赴上海交流

台北上海雙城論壇舉辦在即，據了解，北市府今向陸委會申請，市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣將於12月27、28日兩...

香港宏福苑大火「160人死亡」 援助基金達136億元

香港政府為大埔宏福苑大火設立的援助基金，至今收到外界捐款港幣31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額已達港幣34億元...

雙城論壇12月底上海登場 陸委會指申請案審查完畢、提醒1事

國民黨台北市議員曾獻瑩今天表示，台北－上海城市論壇（雙城論壇）將於27至28日在上海市舉行。陸委會表示，收到申請案後已審...

雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安12月27日赴上海交流

台北上海雙城論壇舉辦在即，據了解，北市府今向陸委會申請，市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署兩項MOU。

雙城論壇「壓線」排在年底…同行議員嘆時程大限縮：政治干擾下的結果

台北市議員曾獻瑩指出，今年雙城論壇已敲定在12月27日、28日舉行。這次將同行的台北市議員曾獻瑩表示，這次論壇僅在週末2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。