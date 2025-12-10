再斥「鄭習會」報導瞎編 鄭麗文：九二共識反台獨是最堅實基礎

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨主席鄭麗文今再斥「整篇報導瞎編」，「九二共識、反對台獨就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件，」並表示將正式去函保留法律追訴權。

鄭麗文今在中常會表示，中午與歐洲各國駐台代表午宴，除奧地利代表不克出席，十幾名歐洲代表皆到場。她提到，感謝歐洲各國對國民黨的重視，希望未來能有更直接溝通管道，如果他們有任何意見問題或好奇，甚至可直接跟她溝通。

鄭麗文表示，因為這兩天綠媒又開始，自由時報登了一篇子虛烏有的報導，可以編故事編成這樣，連「鄭習會」時程都幫她訂好了，副主席跟對岸國台辦主任會談的內容比他們還更清楚，好像在平行時空，甚至還煞有介事說鄭習會的三個門票說。

鄭麗文說，她已向歐洲各國駐台代表鄭重澄清，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德底線，「萊爾校長再度啟動供應鏈，」先從假消息，其他媒體再根據自由時報子虛烏有的報導開始編故事，綠營側翼、名嘴、政治人物評論，從頭到尾全部虛構，只凸顯民進黨的心虛緊張，除了用奧步，沒有其他辦法。

鄭麗文說，更何況兩位國民黨副主席跟宋濤見面時，民進黨根本還沒提出國防特別預算，哪來的條件說？她也請各位放心，國民黨要在台灣發揮關鍵的影響力、締造兩岸和平，改變兵凶戰危的不歸路，要走的是和平共榮的道路。

鄭麗文說，兩岸和平至關重要，這是國際社會最關注在意的，同時絕對不可冒險、在兩岸發生任何軍事衝突。台澎金馬必須扮演關鍵的角色，而真正有能力發揮影響力的政治團體就是國民黨，他們的責任重大，也完全合乎國際社會的期待。

鄭麗文也強調，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也希望得到國際社會的支持與祝福，兩岸和平才能永續穩定，不會因為內部的政黨輪替、讓馬政府八年的和平繁榮立刻歸零，化為烏有。但很遺憾痛心的是，要破壞挑撥、見不得兩岸和平的就是自己的執政黨，不惜造謠抹黑，用卑劣的手法挑撥生事。

鄭麗文表示，兩岸有共同的願望，希望和平、和解，不需要有任何條件、自我矮化，「因為九二共識，反對台獨足夠矣，就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件。」馬總統的八年和平、穩定、繁榮，軍購也從來不會成為爭議話題。二戰後在台灣，難道不是國民黨才是國防力量最堅實的後盾跟支持的力量嗎？

鄭麗文說，不需要擔心外界見縫插針、惡意扭曲，她也向國際社會說明，這種錯誤報導，民進黨的謊言供應鏈，即便全力澄清，難免會有人寧可信其有、長此以往累積很多成見，無助於兩岸和解與和平，居心叵測。國民黨尋求和平和解不遺餘力，絕不退卻，尤其來自內部障礙，他們會堅定步伐，因為這才是國際社會期待看到的。