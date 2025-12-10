快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

國防部密切掌握動態 中共山東、福建2航艦未出港

中央社／ 台北10日電

中國遼寧號航空母艦目前在西太平洋海域航行，針對中國另外2艘航空母艦福建、山東號的動向，國防部今天說明，密切注意中共航艦動態，以及掌握可能行動與徵候，目前沒有發現山東號和福建號有任何要出港的行動。

國防部參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校上午在國防部記者會表示，國防部掌握遼寧號6日經由宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，國防部將會密切關注中共與日本的軍事互動情形發展。

羅正宇表示，國防部持續利用聯合情監偵機制，密切掌握共軍所有動態，除了軍事動態外，也會參照政治、經濟等發展，以及相關的預警徵候，審慎評估敵可能行動，適切應處。

羅正宇指出，共軍在東海、台海、南海以及西太平洋的演訓活動和數量規模，國防部均有掌握，也會依照敵情變化評估可能行動。

媒體詢問，自遼寧號起飛的殲15戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，引發日方抗議。但是中共官媒央視以微博發文指「雷達照射只是飛行員基本正常操作」，對於共機若有持續對我方戰機以雷達照射，空軍如何應對？這樣是否屬於正常操作。

空軍督察長江義誠少將表示，針對雷達照射部分，空軍平常在接戰規則裡面，都有詳細律定相關原則「平常我們在訓練中是不會以雷達來照射任何不明飛機，或是敵機的狀態。」

國防部 空軍 戰機

延伸閱讀

馬防部官兵涉詐查無中共滲透 國防部推最高120萬急難貸款

雷達照射事件中方釋錄音 日指未收到演訓海空域通報

2年涉案60人？馬防部成「詐團分部」 立委揭3大疑點要國防部說明

國防部開辦國軍官兵急難貸款　最高可申貸120萬元

相關新聞

國台辦批我禁小紅書「反民主」 台媒問大陸是否會開放使用臉書

內政部近日對大陸社交平台小紅書發布一年封鎖令，大陸國台辦發言人陳斌華10日抨擊，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」，妨害...

「鄭習會」農曆年前後登場且有「3門票」前提？陸國台辦今回應了

近日有媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面，可能在農曆年前後登場，並稱北京方面提出「三張門票」前提。大陸國...

再斥「鄭習會」報導瞎編 鄭麗文：九二共識反台獨是最堅實基礎

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨主席鄭麗文今再斥...

暗批美國…中國總理李強出席「一加十」 稱關稅戰損人損己

中國國務院總理李強昨日在北京與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時表示，2025年各種經貿限制嚴重衝擊世界經濟，關稅的...

蘇炳添發文宣布退役：21年跑道生涯 每個腳印有汗水淚水

被譽為「亞洲飛人」的中國短跑名將蘇炳添9日宣布退役，他在2021年東京奧運的100米準決賽跑出9.83秒，打破亞洲紀錄，...

民建中央一二把手神隱逾40天 港媒：不尋常

中共中央3日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。