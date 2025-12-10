國防部密切掌握動態 中共山東、福建2航艦未出港
中國遼寧號航空母艦目前在西太平洋海域航行，針對中國另外2艘航空母艦福建、山東號的動向，國防部今天說明，密切注意中共航艦動態，以及掌握可能行動與徵候，目前沒有發現山東號和福建號有任何要出港的行動。
國防部參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校上午在國防部記者會表示，國防部掌握遼寧號6日經由宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，國防部將會密切關注中共與日本的軍事互動情形發展。
羅正宇表示，國防部持續利用聯合情監偵機制，密切掌握共軍所有動態，除了軍事動態外，也會參照政治、經濟等發展，以及相關的預警徵候，審慎評估敵可能行動，適切應處。
羅正宇指出，共軍在東海、台海、南海以及西太平洋的演訓活動和數量規模，國防部均有掌握，也會依照敵情變化評估可能行動。
媒體詢問，自遼寧號起飛的殲15戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，引發日方抗議。但是中共官媒央視以微博發文指「雷達照射只是飛行員基本正常操作」，對於共機若有持續對我方戰機以雷達照射，空軍如何應對？這樣是否屬於正常操作。
空軍督察長江義誠少將表示，針對雷達照射部分，空軍平常在接戰規則裡面，都有詳細律定相關原則「平常我們在訓練中是不會以雷達來照射任何不明飛機，或是敵機的狀態。」
