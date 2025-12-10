快訊

【重磅快評】賴清德吃習近平豆腐 陳斌華不如搬這數字反駁

聯合報／ 主筆室
大陸國台辦發言人陳斌華今天評論賴清德的幫忙論， 指賴信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。記者陳政錄／攝影
12月4日，賴清德在接受紐約時報採訪時表示，中國經濟情況並不好，習近平主席應該著重在改善中國人民的生計上，而不是領土擴張。接著，他以一種驕恣、輕狂的口吻說，若中國願意以務實方式改善經濟並維持區域穩定，台灣樂意與對岸合作，共同解決中國內部面臨的各項經濟問題。

這句話原來純屬唇上服務（lip service），沒有人真地當真。但它卻袒露了一個地處邊遠的小社會領導人物極易出現的認知尺幅落差，以及視野上的偏仄與狹隘。

今天國台辦例行記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華被問到這個題目時，一方面指責賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。一方面搬出數字說，大陸前三季度GDP超過人民幣101.5兆元，同比成長5.2%，增量約4兆元人民幣。又說，今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真是不知賴清德哪裡來的自信。

其實陳斌華說的這些數據一般台灣人還是難以抓到精要，更難以感受兩岸經濟的差別。不如就看如下的這一組數字。

就在賴清德的大話說出4天後，大陸海關總署12月8日公布進出口數據，中國大陸前11個月累計貿易順差達1兆758.5億美元。是史上第一個在年度貿易額上達到超1兆美元順差的國家，而且是提前了1個月。

前一年2024年中國大陸全年貿易順差已經逼近過1兆美元，只差一步之遙。但今年1月川普上台，這位關稅皇帝向全球加關稅，中國尤其是他意欲打擊的對象，對中國關稅甚至一度已高達145%，因此無人看好今年這一紀錄真的會被突破。

但大陸卻做到了，而且是搶在11月結束之前，就已一腳走進過去無人踏過的領地。這等於向全球宣告，美國嚴苛的關稅圍堵，對它毫無作用。《金融時報》在報導中寫道：「這是11月份數據中最大的意外。」

這個數字是待在小島上看世界的賴清德所完全不能想像的。因為，光是這個出口順差的規模就已經比去年台灣全年7956億美元整體GDP還高出2千7百多億美元。這下能體會到兩岸體量的差異了嗎？

然而，賴清德卻對著以連線方式訪問他的紐時財經專欄作家安德魯．R．索金，以十分鄙薄的口氣說，台灣2025年GDP預估將成長7.37%，但各大國際金融機構預對中國的預測，卻只比4%高出一點而已。

這種將中型經濟體靠單一產業（譬如AI）的短期市場就可能在特定時間內一舉拉高GDP的現象，看成是對一個超級經濟體的全方位超越，甚至還驕其妻妾似地表達願意「幫忙」，即可輕易看出賴清德的淺薄。

對於中國大陸這種巨型經濟體而言，要想GDP能增加1個百分點，都屬於浩瀚無比的工程。如果它的經濟喪失了動能，台灣的那一點點產值，譬如今年那少有的7.37%的增幅，也就是比去年多出將近590億美元的產值，全部都算成是中國的，也只能塞個牙縫，根本無濟於事。

我們可以看看日本這個失去了動能的經濟體，作為這個概念的參照。過去10年，也就是從2015年到2024年，日本平均經濟成長率（每年成長率相加後除以10）只有0.35%。如果只算近5年，即2020年到2024年，平均經濟成長率更是低到了只有0.16。亦即，日本人辛苦打拚了5年，它的經濟總共加起來只成長了0.8%。連一個百分點都不到。

要知道，日本已是一個一年達4.1兆美元GDP的經濟體，雖只有大陸的1/5，但它每年尚且要達到1%的成長都不可得，大陸一年卻要成長5個百分點，這是何等艱鉅的挑戰？而賴清德那個偏狹又頑固的腦袋又如何能夠想像，幫偌大的中國增加那怕是0.1%的產值？

舉日本這個例子，還可以順道提醒一下賴清德，他在高市早苗表示大陸武力對台時將行使集體自衛權的說法後，立即吃日本料理聲援，卻不想一下，以日本如今頹靡的經濟，如何能生產或購買武器，幫台灣打仗？

說句老實話，日本的極右翼勢力其實也已經民進黨化，只剩嘴皮上的英勇，跟鴨子無異。

蚍蜉無以撼樹。賴清德對大陸不只挑釁，竟還吃起習近平的豆腐。真以為捋虎鬚毫無代價？就怕此刻的囂張，變成未來的悲傷。

