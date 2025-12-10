快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

宏都拉斯選情或促成與我復交 陸國台辦：敦促有關人員糾正錯誤

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2023年宏都拉斯與我斷交後和中國大陸建交。（新華社資料照）
2023年宏都拉斯與我斷交後和中國大陸建交。（新華社資料照）

日前我友邦聖文森及格瑞那丁，由親中派的新民主黨領袖傅萊德接任新總理，恐使邦交生變；不過，2023年與我斷交的宏都拉斯，大選計票9日已完成超過99%，2名領先者均被認為是親台派，引起可能與我復交的討論。大陸國台辦發言人陳斌華10日表示，我們敦促有關人員立即糾正錯誤，慎重處理涉台問題。

就宏都拉斯選情可能左右是否與我復交，陳斌華說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，世界上絕大多數國家都在「一個中國原則」基礎上與中國建立和發展外交關係。

他稱，宏都拉斯有關人員的言論嚴重違背「一個中國原則」，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。我們敦促有關人員立即糾正錯誤，慎重處理涉台問題。民進黨當局企圖借機搞所謂「外交突破」，枉費心機，注定失敗。

至於加勒比國家聖文森由新民主黨獲勝，恐使該國與我邦交生變，陳斌華說，目前，世界上已有183個國家和中國大陸建立外交關係。順應歷史大勢和時代潮流，才是正確選擇。

綜合法新社等外媒報導，宏都拉斯11月30日舉行的總統大選，於9日已完成99.40%計票作業，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉，和右派的候選人納斯拉亞領先，執政黨蒙卡達則趨於落後。

宏都拉斯 外交

