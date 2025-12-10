賴總統稱樂意助陸經濟 陸國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

大陸國台辦10日舉行例行記者會，整場時事議題有多項與賴清德總統言論有關。就賴總統日前表態，願與大陸合作解決經濟問題，喊話大陸不應考慮如何擴張領土，國台辦發言人陳斌華反批，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。

陳斌華說，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好。他提及前3季大陸GDP超過人民幣101.5兆元，年增長5.2%，增量約4兆元人民幣，3季的增長量就達到台灣經濟總量8成以上，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信。」

陳斌華再抨擊，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

他重申，兩岸經濟同屬中華民族經濟，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享中國式現代化發展機遇。

同場記者會上，陳斌華也再次抨擊美台經濟合作，稱美方尋求台灣3,000億美元投資一旦落地，勢必對台灣經濟造成巨大衝擊，大陸對此嚴重關切，希望台灣民眾和各界有識之士堅決反對賴清德當局的媚美行徑。

至於賴清德近日稱，「中華民國」寫在憲法，有助於團結台灣社會，並指台灣已是主權獨立國家，沒必要再宣布。陳斌華說，賴清德的分裂謬論，再次暴露其頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，煽動對立對抗，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」、「戰爭煽動者」。賴清德種種倒行逆施，不斷撕裂台灣社會，造成國家認同、民族認同錯亂，嚴重破壞兩岸關係，嚴重損害島內（台灣）民眾安全福祉，必遭反對，注定失敗。

陳斌華會上也就中日關係涉台，以及台日對舊金山和約的表述等做出回應，強調「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，重申日方應切實反思，立即撤回錯誤言論，抨擊賴清德出於謀獨，迎合高市錯誤言論，完全喪失民族立場；陳斌華對美國國會近日公布「國防授權法案」最新文本，授權2026財年軍援台灣最高10億美元等表示，民進黨當局「倚美謀獨」換不來安全與和平，只會禍及當下，必將自取滅亡。

他亦指，「台灣問題純屬中國內政，與烏克蘭問題有本質區別」。他強調戰爭是文明的浩劫，民進黨把明年台灣地區總預算的三成有餘用來「以武謀獨」，是要把台灣民眾綁上「台獨」戰車，帶向災難深淵。

就兩岸交流，以及海基會董事長吳豊山近日與美國外交政策全國委員會一行見面時稱，賴清德兩岸政策的核心是以對等與尊嚴的對話取代對抗，以健康有序的交流取代圍堵等。陳斌華說，只有放棄「台獨」，承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸對話溝通才有互信基礎，兩岸關係才能重回和平發展正軌。