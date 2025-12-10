議員批國小校歌唱「堂堂正正中國人」 陸國台辦：兩岸共同身分認同

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華10日表示，「做堂堂正正中國人」是兩岸同胞共同的身分認同，民進黨政客喪失民族立場，進行政治操弄，令人不齒。（記者陳政錄／攝影）
日前北市議會總質詢上，一國小校歌歌詞有一句「做一個堂堂正正中國人」，遭綠營議員質疑，北市長蔣萬安則稱學校有一定自主權。大陸國台辦發言人陳斌華10日對此稱，「做堂堂正正中國人」是兩岸同胞共同的身份認同，民進黨政客喪失民族立場，進行政治操弄，令人不齒。

陳斌華今天主持國台辦例行記者會，他說，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。校歌傳承的是歷史記憶與文化根脈，「做堂堂正正中國人」是兩岸同胞共同的身份認同。

至於國台辦先前詳細介紹台胞申領大陸身份證件細則，陸委會抨擊是統戰，並指大陸對台灣民眾濫發定居證、身分證，我政府不會坐視其對法律秩序的威脅。陳斌華今天則回應，多年來，大陸公安機關始終依法依規為符合條件的台胞辦理大陸相關身分證件，以保護其合法權利。

陳斌華說，民進黨當局不斷為兩岸交流和人員往來設置障礙，阻撓干擾台胞申領大陸相關身份證件，不得人心，不會得逞。

另對大陸福建省海事局連同大陸交通部等單位，近日首次舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，相關部門又組織船艇編隊展開「台灣海峽中部海域專項執法行動」等，我海巡署抨擊是以執法為名，實質騷擾台灣。陳斌華則稱，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。」

陳斌華說，大陸交通運輸部海事管理機構依法常態化對台灣海峽內從事航行、停泊、作業以及其他與海上交通安全相關的活動實施安全監督管理，旨在維護該海域通航環境和通航秩序，保障海上交通運輸安全、有序、暢通。他稱民進黨當局罔顧「台灣是中國一部分」的事實與法理，不斷散布「台獨」分裂謬論，妄圖「把台灣從中國分裂出去」，其所作所為嚴重破壞台海和平穩定，必將自食惡果。

