台灣藝人身分認同爭議 李遠：「親中」是假議題

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
文部長李遠上午出席立院教育文化委員會，李遠表示「親中」是個假議題，文化部歡迎台灣藝人去中國發展，但不能發表任何「武統台灣」的言論。記者黃義書／攝影
文部長李遠上午出席立院教育文化委員會就「公廣集團的營運管理與預算績效」專題報告並備詢。面對立委質詢台灣藝人發表自身祖籍後，被認為有「親中」之嫌。被問及父親的祖籍，李遠表表示，其父親於民國34年來台，祖籍為福建省，其父是「中國人」。李遠並指，「親中」是個假議題，文化部歡迎台灣藝人去中國發展。

而對於文化部對於藝人在中國發表的言論，有無隱形紅線及界線為何？李遠表示，目前已有「兩岸人民條例」規範，台灣藝人在中國不能發表任何「武統台灣」的言論，目前調查，尚無台灣藝人有此言論。

文化部所轄的公廣集團公共電視文化事業基金董事長胡元輝、中央通訊社社長胡婉玲等也一併上台答詢是否會與外界所稱的「親中藝人」合作？公視、中央社、客家電視台代表均表示，不會因此有特殊考量或不同待遇。

