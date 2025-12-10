國台辦批我禁小紅書「反民主」 台媒問大陸是否會開放使用臉書

內政部近日對大陸社交平台小紅書發布一年封鎖令，大陸國台辦發言人陳斌華10日抨擊，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由。至於台媒關心大陸民眾須翻牆才能使用臉書等平台，未來是否開放，陳斌華說，大陸支持在依法依規的情況下使用各類社交平台。

陳斌華10日主持國台辦例行記者會，會上大陸官媒首先提問小紅書議題，提及小紅書在台灣有超過300萬用戶，是台灣青年常用、愛用的社交媒體，詢問國台辦對民進黨將之封禁1年有何評論。

陳斌華回應時，首先引用《左傳·桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」，表示小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

陳斌華認為，（台灣用戶）藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息（訊息）繭房」和對大陸的污衊抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳斌華接著提到，所謂反詐，臉書在台去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨所指控的小紅書涉案數量。

因此他說，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內（台灣）以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

後台媒追問，就暫時封禁小紅書，內政部表示，不論Facebook、Google、LINE或TikTok，均已配合台灣法令設立法律代表人並配合履行法律義務，但小紅書母公司未改善才是主因；以及大陸網友須透過翻牆才能使用Facebook、Google、Youtube等，但國台辦近期也用臉書設立發言人帳號，國台辦如何看待大陸網友使用上述社交軟體情況。

陳斌華回應說，民進黨出於一黨之私，已經引發台灣民眾特別是青年的強烈不滿和反對。他又指，我們（大陸）歡迎廣大台灣同胞共享大陸互聯網發展機遇，熱線兩岸網友，增進相互了解和彼此的情誼。

台媒再追問，大陸是否會開放臉書等社交平台，如何看待民眾需要翻牆才能使用，陳斌華先是繼續抨擊稱，民進黨當局封禁小紅書所用的手段在島內根本難以推動，其做法遭到了島內各界的強烈反對，媒體和各界人士紛紛譴責其粗暴行徑，刻意針對大陸社交平台，完全是別有用心；接著他說，我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台，我們也會始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益。