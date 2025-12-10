「鄭習會」農曆年前後登場且有「3門票」前提？陸國台辦今回應了

近日有媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面，可能在農曆年前後登場，並稱北京方面提出「三張門票」前提。大陸國台辦發言人陳斌華10日表示，相關報導是無中生有，民進黨和有關媒體，惡意炒作，造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，大陸願在堅持九二共識，反對台獨共同基礎上，與國民黨和島內（指台灣）各政治團體、有識之士加強交流往來。

自由時報近日報導，鄭習會可能在農曆年前後登場，並稱北京方面提出了所謂三張門票的前提，涉及國民黨在軍售、交流、統一等領域的對陸配合等，對此，國民黨駁斥說是造謠，重申國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線。

陳斌華今天上午主持國台辦例行記者會，對自由時報的報導，他抨擊稱這是「無中生有」，指民進黨和有關媒體惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心路人皆知。

陳斌華說，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨和島內各政治團體、有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持聯繫互動，順應兩岸同胞的願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護和平穩定，造福兩岸同胞。