陸大動作打電詐 發布百人通緝令

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

為打擊網路電信詐騙，大陸公安部昨稱，近日對一百名電詐在逃金主和主力發布通緝令，包括吳啓平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團重要逃犯，並祭出人民幣二十萬元（約台幣八十八萬元）獎金。

大陸公安部此批通緝令，是由浙江杭州、溫州，福建泉州、龍岩，河南平頂山，廣東深圳，雲南昆明和重慶等地公安機關發布公開懸賞通緝，內容有犯嫌的大頭照、姓名，大部分還列有身分證字號、戶籍地等個資。

大陸公安稱，近年上述犯罪嫌疑人在境外勢力庇護下，組織招募人員，長期實施針對大陸公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，性質極其惡劣，且在官方展開專項工作以來，仍不收斂、不收手。通告稱，對提供有效線索和協助抓捕的有功人員將依法予以保護和獎勵。

此前，大陸公安部於八日宣布，自本月一日起，又有一一七八名緬甸妙瓦底地區的陸籍涉電詐犯罪嫌疑人，被大陸公安機關經泰國押解回陸。據統計，自二月中緬泰聯合展開緬甸妙瓦底地區涉電詐犯罪嫌疑人遣返押解工作以來，已累計有超過六千六百名陸籍犯嫌遭押解回陸。

北京公安昨舉行今年度電信網路詐騙犯罪攔截資金集中返還活動，有卅人拿回約人民幣三千多萬元被騙資金。今年以來已累計返還民眾涉詐資金人民幣八億多元。

