聽新聞
0:00 / 0:00

李強：關稅損人損己 後果顯現

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務院總理李強昨與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時，呼籲貿易夥伴攜手開放合作。（美聯社）
大陸國務院總理李強昨與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時，呼籲貿易夥伴攜手開放合作。（美聯社）

大陸國務院總理李強昨日在北京與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時表示，二〇二五年各種經貿限制嚴重衝擊世界經濟，關稅的損人損己，後果日益顯現。他呼籲貿易夥伴抵制不斷升高的保護主義，攜手堅定開放合作。

綜合新華社、香港電台報導，今年「一加十」對話會的主題是「共商全球治理，共謀全球發展」。李強表示，今年世界經濟波動曲折，在逆風之中艱難前行。這一年來，單邊主義、保護主義上升，地緣政治動盪加劇，全球治理效能不足等問題更加突出。

李強暗批美國說，從今年初起，關稅大棒在世界揮舞，但關稅的損人損己後果日益顯現，各方維護自由貿易的呼聲愈來愈強烈。

路透指出，大陸今年前十一月累計的貿易順差已突破一兆美元新高，即與美國的關稅政策有關，這使得大陸貨物被轉向其他市場，從而給其他經濟體的製造業帶來壓力。報導並指，大陸巨額的貿易順差及不願改革出口導向經濟的現狀，直接推高了全球關稅。

李強表示，自由貿易、協同創新都不是單打獨鬥可以實現，唯有開放合作才能創造更大增量空間、保持產供鏈穩定暢通、加快技術和產業升級。他呼籲加大市場相互開放，避免經貿問題泛政治化、泛安全化。

他形容今年大陸經濟「頂壓前行」，有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務。大陸官方年初將今年經濟增長目標設定為「百分之五左右」；大陸今年前三季GDP年增百分之五點二。

就國際參與，李強表示，中方願同各方一道，提升多邊機制權威和效能，大陸也將繼續積極承擔與自身能力相匹配的國際義務。

新華社報導，出席對話會的國際組織代表包含金磚國家新開發銀行行長羅賽芙、世界銀行總裁彭安杰、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世貿組織秘書長伊衛拉、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群等。報導稱，與會負責人表示，各方願同中方在貿易投資、綠色發展、人工智慧、民生就業、金融穩定、可持續發展等領域加強溝通協作，維護多邊主義和自由貿易體制。

李強 關稅 川普 經貿

延伸閱讀

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

重塑非洲銅礦運輸通道 陸總理李強出席活化「坦尚鐵路」開工儀式

「踩到台灣問題這條老虎尾巴」！日政府內部想法曝 被爆缺乏對中管道

相關新聞

找到1遺骸！香港大火死者增至160人 失聯者大減至6人

香港大埔宏福苑奪命大火再確認1名死者，使死亡人數增至160人

第二十屆愛心獎 在香港頒獎

由在港台商林添茂發起創辦的「港澳台灣慈善基金會愛心獎」，今年已進入第二十個年頭。因應香港大宏福苑大火災發生，今年的愛心獎...

國際人權日前夕 加拿大多場活動轟大陸殘害人權：人命如此不值

國際人權日將至，加拿大多倫多、溫哥華和卡加立三大城市昨天皆有抗議活動，現場多名抗議人士表示，香港宏福苑大火發生後，許多民...

超英超美 澳媒：中國在74項關鍵技術中66項領先 美僅8項

澳洲廣播公司（ABC）月8日發表評論文章稱，澳洲戰略政策研究所近期發布的一項報告顯示，在人工智能、國防、航天、能源、生物...

2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜

英國「自然雜誌」8日公布年度十大人物榜單，選出2025年最重大科學事件的中心人物，DeepSeek創始人梁文鋒、中國科學...

德國外長見韓正 盼稀土出口德企 韓正則促德恪守一中原則

中國國家副主席韓正昨日在北京會見德國外長瓦德福時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，希望德方恪守一個中國原則，瓦德福則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。