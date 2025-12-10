李強：關稅損人損己 後果顯現

大陸國務院總理李強昨日在北京與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時表示，二〇二五年各種經貿限制嚴重衝擊世界經濟，關稅的損人損己，後果日益顯現。他呼籲貿易夥伴抵制不斷升高的保護主義，攜手堅定開放合作。

綜合新華社、香港電台報導，今年「一加十」對話會的主題是「共商全球治理，共謀全球發展」。李強表示，今年世界經濟波動曲折，在逆風之中艱難前行。這一年來，單邊主義、保護主義上升，地緣政治動盪加劇，全球治理效能不足等問題更加突出。

李強暗批美國說，從今年初起，關稅大棒在世界揮舞，但關稅的損人損己後果日益顯現，各方維護自由貿易的呼聲愈來愈強烈。

路透指出，大陸今年前十一月累計的貿易順差已突破一兆美元新高，即與美國的關稅政策有關，這使得大陸貨物被轉向其他市場，從而給其他經濟體的製造業帶來壓力。報導並指，大陸巨額的貿易順差及不願改革出口導向經濟的現狀，直接推高了全球關稅。

李強表示，自由貿易、協同創新都不是單打獨鬥可以實現，唯有開放合作才能創造更大增量空間、保持產供鏈穩定暢通、加快技術和產業升級。他呼籲加大市場相互開放，避免經貿問題泛政治化、泛安全化。

他形容今年大陸經濟「頂壓前行」，有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務。大陸官方年初將今年經濟增長目標設定為「百分之五左右」；大陸今年前三季GDP年增百分之五點二。

就國際參與，李強表示，中方願同各方一道，提升多邊機制權威和效能，大陸也將繼續積極承擔與自身能力相匹配的國際義務。

新華社報導，出席對話會的國際組織代表包含金磚國家新開發銀行行長羅賽芙、世界銀行總裁彭安杰、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世貿組織秘書長伊衛拉、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群等。報導稱，與會負責人表示，各方願同中方在貿易投資、綠色發展、人工智慧、民生就業、金融穩定、可持續發展等領域加強溝通協作，維護多邊主義和自由貿易體制。