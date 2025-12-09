美媒：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價

美媒報導，中國正在吞噬全球製成品市場越來越大的比重，這揭示的真相就是中國正以犧牲其他所有國家為代價，推行「以鄰為壑」的成長模式，令人不安。而許多國家對中國這一戰略感到沮喪，因為這正擠壓本國的製造業和出口機會，但沒有一個國家有解決方案。

華爾街日報這篇題為「中國的增長正以世界其他國家為代價」的報導指出，中國大談「反對保護主義」之際，今年以來的進口總額依美元計算，反而下降了3%。而過去5年，中國的出口呈現飆升，但進口卻停滯不前。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家最近發表的一份報告直指，過去中國每增加1%的產出，就會因其帶動進口而使世界其他地區增加0.2%的產出。但如今這種關係已轉正為負，更廉價的中國商品，雖可提升他國民眾的購買力，但遠不能抵消中國對他國製造業的衝擊。

根據報導，高盛在報告中預測，未來幾年中國經濟增幅每年可能因此增加約0.6個百分點，但卻將使世界其他地區的經濟增幅每年可能因此降低0.1個百分點，特別是將為歐洲、東亞及墨西哥等國工業，帶來越來越大的阻力。

報告中並點出，中國的成長動力來自於「領導層進一步提升製造業競爭力和促進出口的決心與能力」。

這一報導指出，中國身為全球第2大經濟體和最大出口國，其經濟理念卻與美國等國大相逕庭。中國從來不相信貿易平衡或比較優勢，即使從西方進口關鍵技術，中國的長期目標始終是「自給自足」，而這便是中共總書記習近平的「雙循環」戰略，其中就是確保中國的生產「獨立自主、自給自足」。

相對地，許多國家對中國這一戰略感到沮喪，因為這正擠壓本國的製造業和出口機會，但沒有一個國家有解決方案。如今，中國在眾多製造業領域中居主導地位，使其擁有強大籌碼，即使是美國總統川普（Donald Trump）強推的「對等關稅」在他國幾乎沒有遇到抵制，但當中國限制關鍵礦產出口時，他也不得不妥協。