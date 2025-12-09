第二十屆愛心獎 在香港頒獎

由在港台商林添茂發起創辦的「港澳台灣慈善基金會愛心獎」，今年已進入第二十個年頭。因應香港大宏福苑大火災發生，今年的愛心獎低調舉行了頒獎禮，但來自台灣、大陸的獲獎者都趕到香港。

主辦愛心獎的港澳台灣慈善基金會說，二十年來愛心獎始終以善為名，記錄著人性的光輝。今年八位得獎者來自不同的文化與地域，但都以堅定的信念與溫柔的行動，在各自的崗位上默默發光。

今屆愛心獎的八位得獎者，包括台灣癌症基金會、台灣的梁見後；中國大陸的陶斯亮、姚基金、魏文斌；香港的香港小童群益會兒童之家、香港保良局；海外是美國洛克菲勒家族第四代傳承人Peggy Dulany。

愛心獎終選委員會主席李焯芬在致辭時說，經過二十年的努力，愛心獎的社會認受性和國際認受性是越來越高，參選的個人和團體越來越多，評選工作並不容易，每一位愛心獎的得獎人，背後其實都是一個動人的故事。

北師大中國公益研究院理事長王振耀在致辭中說，愛心獎所邁過的二十年歷程，展現出港澳台灣慈善基金會同仁尤其是林添茂主席及其家人的寶貴奉獻品格，更凝聚著兩岸四地政商社學各界與全球華人的博愛共識。