找到1遺骸！香港大火死者增至160人 失聯者大減至6人

香港大埔宏福苑奪命大火再確認1名死者，使死亡人數增至160人。

香港警務處長周一鳴今天舉行記者會，公布警方在火場搜尋遺骸及核對遺體身分的進度。

他表示，在最新一輪搜尋中，警方找到1具遺骸，且確認其身分，死亡人數從159人增至160人。

此外，在警方的追查下，之前的31名失聯者中，已有24人追查到去向，加上上述最新找到的遺體，目前只剩下6名失聯者。

他說，之前的失聯者眾多，主因是他們的親友最初提供的身分訊息很少，比如只有名字，而他們提供相關訊息後，警方又無法聯絡上他們。

周一鳴說，在警方的追查下，大部失聯者已經找到，有些人是在老人院，有些人不在香港，有些人則在監獄等地。

另外，在160名死者中，警方已透過指摸或去氧核糖核酸（DNA）核實了其中120人的身分，剩下40人的身分仍待核實。

周一鳴說，警方下階段將會清除宏福苑各大樓的竹棚，再次仔細尋找是否有遺骸。