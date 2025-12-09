國際人權日前夕 加拿大多場活動轟大陸殘害人權：人命如此不值

國際人權日將至，加拿大多倫多、溫哥華和卡加立三大城市昨天皆有抗議活動，現場多名抗議人士表示，香港宏福苑大火發生後，許多民眾被扣上「以災亂港」罪名，在沒有人權的中國領土上，人命變得如此不值。

在大溫哥華地區的香港宏福苑大火悼念活動，眾人的訴求為「要求真相、追究責任」。曾在宏福苑長大的前香港大埔區議員周炫瑋難過地表示：「這麼一點卑微的想法竟都變得是奢求。」

從香港移民到加拿大多年的John說，只想要一個真相，但在香港發聲批評的民眾，卻被扣上「以災亂港」的罪名遭拘捕，實在令人憤慨。

香港行政長官李家超日前表示，在這場大火中，看到多個環節失誤，要進行系統性改革。會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，希望委員會可以盡快向他提出建議及報告。

台灣移民彥翔到場聲援香港人、抗議中國侵害人權。他說：「看到很多香港人和中國人出席集會活動都要戴口罩、全副武裝把臉都遮住，就覺得難過，因為他們即使生活在加拿大，也要戒慎恐懼，中國霸凌欺壓無所不在。」

彥翔是「寶島蛙語」組織的負責人，他昨天主辦電影「國有器官」放映會，有100多人到場。

導演章勇進和製片人宋美馨在放映會與觀眾交流，稱如果不曾生活在中國，恐怕很難體會中國共產黨會如何扭曲和操弄人性，影片透過受害者及家屬的視角，希望世人關注並譴責中共草菅人命。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣在觀賞紀錄片之餘，想到加拿大有兩個Michael被中國無理拘捕、台灣的李明哲因發表支持自由民主言論曾被中國關押，最近台灣立委沈伯洋也因長期揭露中共對台滲透及認知作戰等手段，而被中國制裁。

她表示：「這些例子都證明極權國家只會用鎮壓、恫嚇的手段殘害人民。強摘器官、以莫須有罪名羅織入獄等事件，是21世紀現代民主國家絕對不能容忍的。」

加拿大的「兩個麥可」事件（Two Michaels），源於2018年12月加拿大逮捕華為財務長孟晚舟之後，中國隨即以從事間諜活動為由拘捕兩名加拿大公民：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），兩人被扣押近3年。

僑務委員張亦凱說，加拿大正與中國重啟經貿關係，但絕不能因為貪圖利益而漠視人權，「因為中國隨時翻臉不認人，恐遭反噬之害。」

多倫多有10個族裔團體、共有超過250人頂著刺骨寒風，在多倫多舊市政府廣場前舉辦國際人權集會活動。

多倫多支聯會主席吳溫溫表示：「站在積雪覆蓋的地面上，我們為加拿大享有的權利和自由歡呼，並譴責中國共產黨犯下反人類罪行。」

中國駐卡加立領事館前也有30多人聚集，手持「釋放政治犯」、「習帝下台」、「中國要民主」等標語。

遭中國打壓的異議人士陳思明前年獲加拿大政治庇護，站在卡加立街頭的他對中央社說：「因為經歷過苦難，所以我們特別明白自由的珍貴，不希望加拿大被中國的糖衣毒藥蒙蔽了。」