輝達H200晶片可望出口中國 陸外交部：中美互利共贏
針對美國批准向中國出售輝達H200人工智慧晶片，中國外交部今天回應，中國一貫主張中美通過合作實現互利共贏。
據中國官媒央視新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，針對媒體提問，美國總統川普（Donald Trump）稱將批准向中國出售輝達H200人工智慧晶片。對於中國是否會允許購買這些晶片，以及川普何時將這一決定告知中國、中美領導人之間是否通話？
中國外交部發言人郭嘉昆表示，注意到有關報導，「中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏」。
川普（Donald Trump）當地時間8日表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。
川普說，其中「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。
