陸國防部開X帳號 網友留言：為啥你可以翻牆？
大陸國防部在社群媒體X上開通了官方帳號，第一則貼文以英文寫下「創造歷史，我們來了」，吸引不少網友留言互動。
大陸國防部8日開通X官方帳號，自介欄寫道「關注我們，了解新時代中國的國防動態」。
聯合早報指出，《北京日報》、《環球時報》等大陸官方媒體也在自己的X帳號上以英文報導了這一消息。
大陸國防部在X上的第一條推文則是「創造歷史，我們來了。中華人民共和國國防部的官方帳號今天上線了。在這個平台上，我們將分享關於中國和中國軍隊的故事」，該推文並搭配了一則1分10秒的宣傳影片，展示大陸一系列軍事裝備。
作為第一則貼文，留言區也吸引了許多網友的互動，不少人問道「為啥你可以翻牆」，且由於X上能夠查看被隱藏的留言，點開來之後也能看到不少網友發布的嘲諷性內容。
