陸稱台灣地位被七重鎖定…外交部：慣性扭曲 鎖定7000次也不會成真

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。本報資料照片
日中關係持續緊張，中國大陸外交部長王毅說台灣地位已被開羅宣言等七重鎖定，日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。我外交部發言人蕭光偉表示，中方持續慣性扭曲國際文件，即便鎖定700次或7000次也不會成真。

根據大陸外交部新聞稿，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時稱，「台灣的地位已被開羅宣言等七重鎖定」；日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

蕭光偉表示，中方持續扭曲國際文件，只說對自己有利之處，不符合中方立場的則一概否認，如果是這個樣子的鎖定的話，即便是鎖定700次或7000次也不會成真。

蕭光偉重申，二次大戰結束之後，具有國際法效力的舊金山和約取代了開羅宣言和波茨坦公告等政治文件；舊金山和約並沒有將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣。所以，台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也已經獲得了國際主要民主國家的肯認。

此外，蕭光偉指出，台灣透過民主選舉和政黨輪替，產生中華民國政府，對台灣實施有效統治，也充分展現台灣人民致力守護自由與民主體制的堅定意志。

蕭光偉表示，聯大第2758號決議也同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或者是宣稱中華人民共和國有權對外代表台灣；基於上述史實，可以非常清楚地看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實，只有台灣的民選政府，才能在國際社會以及多邊場域代表2300萬台灣人民，中國無權置喙以及干預。

蕭光偉表示，中方的任何片面不實主張以及軍事威脅，都不利於台海以及整體區域的安全與繁榮；我國也將持續和包括德國在內所有理念相近國家共同合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並且推動印太地區以及世界的和平穩定以及繁榮。

大陸國防部在社群媒體X上開通了官方帳號，第一則貼文以英文寫下「創造歷史，我們來了」，吸引不少網友留言互動。

12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派...

日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向國小、國中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。大陸官媒批，這是日本右翼勢力試圖...

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷...

香港第8屆立法會選舉結果公布，地區直選投票率為31.9%，在登記選民人數較上屆減少34萬人，基數較低情況下，投票率略高於...

日中關係持續緊張，中國大陸外交部長王毅說台灣地位已被開羅宣言等七重鎖定，日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力...

