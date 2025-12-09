快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

日兒童版《防衛白皮書》 陸官媒：將軍國主義帶進青少年教育

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
兒童版《防衛白皮書》當中描述到北韓、俄羅斯和中國大陸近幾年的軍事動向，包括大陸在釣魚台（日稱尖閣諸島）的相關行動。（圖／取自日本防衛省兒童網站）
兒童版《防衛白皮書》當中描述到北韓、俄羅斯和中國大陸近幾年的軍事動向，包括大陸在釣魚台（日稱尖閣諸島）的相關行動。（圖／取自日本防衛省兒童網站）

日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向國小、國中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。大陸官媒批，這是日本右翼勢力試圖將軍國主義帶進青少年教育的手段，當中的內容把複雜的安保問題片面描述為「周邊國家威脅，必須擴軍備戰」的單一邏輯。

據了解，日本政府1970年首次發布《防衛白皮書》，1976年起每年發布一次。2021年起，日本防衛省每年編製兒童版《防衛白皮書》（まるわかり！日本の防衛）。介紹指出，這主要是為了讓國小高年級、國中生和高中生能夠認識防衛省和自衛隊而製作出來的。

兒童版《防衛白皮書》最初只在網路上發布，2024年版本首次向小學發送，有約6,100冊被分發給2,400所同意接收的學校。2025年版本已在今年7月出版，但目前還沒有分發給學校。

大陸官媒《環球網》首先指出，12月1日，日本教職工團體「全日本教職員組合」等組織與防衛省、文部科學省相關負責人當面交涉，批評該手冊內容渲染煽動對特定國家的危機感，實質上是自衛隊招募宣傳，涉嫌違反《兒童權利公約》。公約中第三十八條第三款明確要求締約國應避免招募未滿15周歲的兒童加入其武裝部隊。

環球網稱，分發兒童版《防衛白皮書》只是日本右翼勢力試圖將軍國主義帶進青少年教育的手段之一。從形式上看，兒童版白皮書中大多數漢字標注假名讀音，還配有圖片及漫畫，每個章節設有問答欄目，以貌似兒童讀物的形式，把複雜的安保問題片面描述為「周邊國家威脅，必須擴軍備戰」的單一邏輯。

長崎大學核兵器廢絕研究中心副教授中村桂子認為，在小學生尚不具備多角度、批判性思考能力的時候，把單一「強軍」視角灌輸給孩子是極其危險的，會讓他們陷入「日本的安全只能靠軍事實力來守護」的片面理解。

上海外國語大學日本研究中心主任、教授廉德瑰則表示，軍國主義在日本戰後屬於敏感話題，目前在日媒和官方口徑中很少被提及，但日本右翼勢力的相關動向值得警惕，比如部分持右翼思想的校長會在學校使用二戰時期的軍國主義相關教材授課。

環球網強調，日本右翼勢力把戰爭偏狹地定義為「威懾力」，把軍備擴張描述為「必要準備」，在未引導年輕一代真正理解戰爭歷史的情況下，便灌輸「需要更多武器」的結論，這種割裂歷史真相的教育方式，無疑加劇了日本社會的集體記憶斷層。相關專家認為，如果缺乏歷史知識的日本年輕一代接受了「敵國敘事」和軍備擴張合理化主張，日本社會走向可能再次失控。

日本 防衛省 自衛隊

延伸閱讀

台灣到底是誰的？高市早苗掀中日壓力蓋 中否認舊金山和約為何茲事體大？

日本青森7.6強震！前主播林旼叡泡湯遭震「裸體逃命」還原30秒驚魂過程

年末優惠最終戰！ 易遊網「雙12暖身」開搶 長榮6666元飛日本神戶、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

相關新聞

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷...

大陸兩名國家領導人已神隱逾40天 港媒：不尋常

12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派...

日兒童版《防衛白皮書》 陸官媒：將軍國主義帶進青少年教育

日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向國小、國中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。大陸官媒批，這是日本右翼勢力試圖...

會德外長 王毅提台灣日本強調一中原則無模糊空間

德外長瓦德福訪中，8日在北京會見中國外交部長王毅。王毅表示，希望德國更加客觀理性看待中國，推動中德關係發展。王毅還談及台...

日本強震 陸使館提醒中國公民加強自身安全防範

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，已造成20多人受傷、約800戶停電。大陸駐日大使館公告，提醒在...

王毅：台灣地位已被「七重鎖定」 借台生事「是可忍孰不可忍」

根據大陸外交部今日零時許發布的新聞稿，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時就台灣問題的歷史事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。