涉妨礙國安調查 香港前民陣副召集人王岸然遭控

中央社／ 香港9日電

香港前民間人權陣線副召集人王岸然因為涉嫌妨礙國安案件調查而遭警方起訴，他今早在西九龍裁判法院首次出庭。

綜合香港媒體的報導，這是警方首次引用相關罪名進行起訴，警方早上押送他到法院應訊。

本月2日，71歲的王岸然就一宗危害國家安全案被警方邀請到旺角警署協助調查，當時警方提醒他，會面內容必須保密。

根據警方的說法，在大埔宏福苑大火後，王岸然在社交平台發放大量煽動資料，煽動市民仇恨特區政府及北京中央政府，包括形容特區政府及北京中央政府是「以災亂港的始作俑者」、「中央政府對香港政府的災情支援只是做戲」。

王岸然接受調查後翌日，在社交平台公開相關內容，警方認為其行為屬於非法披露，已達致向其他人通風報訊的效果。

為此，警方國安處上週六依據維護國家安全條例的「妨礙調查危害國安罪」，拘捕了王岸然。

王岸然的兩項罪名一經定罪，可被判刑7年。

民間人權陣線於2002年成立，目的是希望團結不同力量，推動香港人權和民主運動，以及公民社會的發展；民陣自2003年起每年主辦「七一」遊行，各民主黨派都參與其中。

2020年中香港實施國安法後，民陣翌年宣布解散。

網上資料顯示，王岸然本名黃覺岸，時事評論員，是香港人民廣播電台創辦人，曾是多家報章的專欄作家。

王岸然早年曾在廉政公署及房屋署任職，也曾在中文大學、城市大學及理工大學任教。

香港 國安法 人權

相關新聞

陸國防部開X帳號 網友留言：為啥你可以翻牆？

大陸國防部在社群媒體X上開通了官方帳號，第一則貼文以英文寫下「創造歷史，我們來了」，吸引不少網友留言互動。

大陸兩名國家領導人已神隱逾40天 港媒：不尋常

12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派...

日兒童版《防衛白皮書》 陸官媒：將軍國主義帶進青少年教育

日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向國小、國中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。大陸官媒批，這是日本右翼勢力試圖...

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷...

陸稱台灣地位被七重鎖定…外交部：慣性扭曲 鎖定7000次也不會成真

日中關係持續緊張，中國大陸外交部長王毅說台灣地位已被開羅宣言等七重鎖定，日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力...

會德外長 王毅提台灣日本強調一中原則無模糊空間

德外長瓦德福訪中，8日在北京會見中國外交部長王毅。王毅表示，希望德國更加客觀理性看待中國，推動中德關係發展。王毅還談及台...

