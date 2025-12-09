涉妨礙國安調查 香港前民陣副召集人王岸然遭控

香港前民間人權陣線副召集人王岸然因為涉嫌妨礙國安案件調查而遭警方起訴，他今早在西九龍裁判法院首次出庭。

綜合香港媒體的報導，這是警方首次引用相關罪名進行起訴，警方早上押送他到法院應訊。

本月2日，71歲的王岸然就一宗危害國家安全案被警方邀請到旺角警署協助調查，當時警方提醒他，會面內容必須保密。

根據警方的說法，在大埔宏福苑大火後，王岸然在社交平台發放大量煽動資料，煽動市民仇恨特區政府及北京中央政府，包括形容特區政府及北京中央政府是「以災亂港的始作俑者」、「中央政府對香港政府的災情支援只是做戲」。

王岸然接受調查後翌日，在社交平台公開相關內容，警方認為其行為屬於非法披露，已達致向其他人通風報訊的效果。

為此，警方國安處上週六依據維護國家安全條例的「妨礙調查危害國安罪」，拘捕了王岸然。

王岸然的兩項罪名一經定罪，可被判刑7年。

民間人權陣線於2002年成立，目的是希望團結不同力量，推動香港人權和民主運動，以及公民社會的發展；民陣自2003年起每年主辦「七一」遊行，各民主黨派都參與其中。

2020年中香港實施國安法後，民陣翌年宣布解散。

網上資料顯示，王岸然本名黃覺岸，時事評論員，是香港人民廣播電台創辦人，曾是多家報章的專欄作家。

王岸然早年曾在廉政公署及房屋署任職，也曾在中文大學、城市大學及理工大學任教。