王文濤見德國外長 談安世稱最重要是荷蘭停止干預
中國商務部長王文濤8日會見到訪的德國外長瓦德福，雙方就中歐經貿關係交換意見。對於安世半導體，王文濤表示，當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政干預，盡快穩定半導體供應鏈。
據中國商務部網站消息，中國商務部長王文濤8日與瓦德福（Johann Wadephul）會面，雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。
王文濤強調，中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，在稀土等領域逐步適用通用許可制度，已採取安世半導體相關晶片出口許可豁免措施，努力維護全球產供鏈穩定暢通。
王文濤指出，當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政干預，盡快穩定半導體供應鏈，防止引發全球汽車、消費品產業的風險。
據中方訊息，瓦德福表示，德國政府和業界讚賞中方推動適用稀土通用許可制度，感謝中方為穩定全球產供鏈作出的積極努力，願在安世半導體問題上發揮作用，與中方一道，推動企業盡快找到長期有效的解決方案。
不過，路透社8日報導，瓦德福接受德媒訪問時直言，中國距離同意為德企所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證，仍然相去甚遠。
報導稱，瓦德福此次訪中正值歐洲工業動盪之際。歐洲對中國戰略晶片與稀土的依賴，在北京實施出口限制並且在全球貿易緊張局勢下暴露無遺。
