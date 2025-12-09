快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

王文濤見德國外長 談安世稱最重要是荷蘭停止干預

中央社／ 北京9日電

中國商務部長王文濤8日會見到訪的德國外長瓦德福，雙方就中歐經貿關係交換意見。對於安世半導體，王文濤表示，當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政干預，盡快穩定半導體供應鏈。

據中國商務部網站消息，中國商務部長王文濤8日與瓦德福（Johann Wadephul）會面，雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。

王文濤強調，中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，在稀土等領域逐步適用通用許可制度，已採取安世半導體相關晶片出口許可豁免措施，努力維護全球產供鏈穩定暢通。

王文濤指出，當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政干預，盡快穩定半導體供應鏈，防止引發全球汽車、消費品產業的風險。

據中方訊息，瓦德福表示，德國政府和業界讚賞中方推動適用稀土通用許可制度，感謝中方為穩定全球產供鏈作出的積極努力，願在安世半導體問題上發揮作用，與中方一道，推動企業盡快找到長期有效的解決方案。

不過，路透社8日報導，瓦德福接受德媒訪問時直言，中國距離同意為德企所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證，仍然相去甚遠。

報導稱，瓦德福此次訪中正值歐洲工業動盪之際。歐洲對中國戰略晶片與稀土的依賴，在北京實施出口限制並且在全球貿易緊張局勢下暴露無遺。

半導體 中方 稀土

延伸閱讀

NBA／勇士簽下前雷霆荷蘭前鋒 二輪新秀圖希只打2場就報銷

德國外長：我們需要同中國對話，因而我來到了北京

梅爾茨結束訪以色列之行 歷史學者：沒多少人知道他是誰

德外長8日訪中將晤王毅 料談稀土、俄烏、台海

相關新聞

陸國防部開X帳號 網友留言：為啥你可以翻牆？

大陸國防部在社群媒體X上開通了官方帳號，第一則貼文以英文寫下「創造歷史，我們來了」，吸引不少網友留言互動。

大陸兩名國家領導人已神隱逾40天 港媒：不尋常

12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派...

日兒童版《防衛白皮書》 陸官媒：將軍國主義帶進青少年教育

日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向國小、國中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。大陸官媒批，這是日本右翼勢力試圖...

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷...

陸稱台灣地位被七重鎖定…外交部：慣性扭曲 鎖定7000次也不會成真

日中關係持續緊張，中國大陸外交部長王毅說台灣地位已被開羅宣言等七重鎖定，日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力...

會德外長 王毅提台灣日本強調一中原則無模糊空間

德外長瓦德福訪中，8日在北京會見中國外交部長王毅。王毅表示，希望德國更加客觀理性看待中國，推動中德關係發展。王毅還談及台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。