快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共軍機本月6日兩度以雷達照射日本戰機，使得中日兩國緊張關係升高至軍事層面。（美聯社）
中共軍機本月6日兩度以雷達照射日本戰機，使得中日兩國緊張關係升高至軍事層面。（美聯社）

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷達照射。中共中央軍委機關報《解放軍報》刊發評論文章稱，日方此舉是在為日本首相高市早苗涉台「錯誤言論」造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》9日刊出署名專欄文章「日方炒作雷達照射顛倒黑白包藏禍心」。文中指出，日方此舉完全罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」事，愈發暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，愈發暴露其通過尋釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖，愈發暴露其企圖轉移視線、拒不反思糾錯的居心。

文章稱，日方相關滋事行為，已造成嚴重海空風險。中國海軍遼寧艦航艦編隊在琉球群島東部海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，符合國際法和國際實踐，是完全合理、合法之舉；中方事先公布此次訓練海空域，顯示這是按計劃開展的一次正常訓練，展現了公開、自信的專業態度。

文章表示，日方竟然冒天下之大不韙前來惡意滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公布的演訓區，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，這是任何正常訓練都無法容忍的嚴重海空安全風險。日方覥著「做賊心不虛」的嘴臉，事後反誣中方正常操作，企圖顛倒黑白以誤導國際社會。

文章稱，日方渲染緊張局勢以達成不可告人之目的。

一、日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，是在為突破「和平憲法」限制、大幅增加防衛預算、加速推進軍事鬆綁等復活軍國主義幽靈的行徑製造藉口。

二、日方急於炒作所謂「雷達照射」事，也是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

文章最後表示，日本作為二戰戰敗國，不僅未認真履行國際法規定的戰敗國義務，反而一再挑戰戰後國際秩序，嚴重破壞亞太和平穩定，引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕。這樣的行徑，終將難逃歷史和正義的清算。

針對日方這項指控，中國大陸先是由解放軍海軍新聞發言人王學猛7日出面表示，日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止汙蔑抹黑；大陸駐日本大使館後續也稱，已就此事向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議；大陸外交部也發布新聞稿稱，敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

日本 中方 解放軍

延伸閱讀

中日渡輪「鑒真號」暫停運營 因擔憂安全無法得到保障

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

日經濟萎縮 無礙日銀升息…第3季GDP衰退幅度比預期大

相關新聞

韓正會德外長：台灣問題是中國核心利益的核心

大陸國家副主席韓正昨日在北京會見德國外長瓦德福時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，希望德方恪守一個中國原則，瓦德福則...

港立法會選舉出爐 投票率31.9%…史上次低

香港第八屆立法會選舉結果昨公布，地區直選投票率為百分之卅一點九，在登記選民人數較上屆減少卅四萬人，基數較低情況下，投票率...

習近平主持中央政治局會議 陸財政政策明年打「更積極」牌

中共總書記習近平昨（8）日主持召開中央政治局會議，分析研究2026年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極（擴張性）的財政...

解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷...

日本強震 陸使館提醒中國公民加強自身安全防範

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，已造成20多人受傷、約800戶停電。大陸駐日大使館公告，提醒在...

王毅：台灣地位已被「七重鎖定」 借台生事「是可忍孰不可忍」

根據大陸外交部今日零時許發布的新聞稿，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時就台灣問題的歷史事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。