解放軍報：日方炒作雷達照射 是為轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開臨時記者會表示，在日本近海航行的中國大陸航艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，6日兩度對日本自衛隊機進行雷達照射。中共中央軍委機關報《解放軍報》刊發評論文章稱，日方此舉是在為日本首相高市早苗涉台「錯誤言論」造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》9日刊出署名專欄文章「日方炒作雷達照射顛倒黑白包藏禍心」。文中指出，日方此舉完全罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」事，愈發暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，愈發暴露其通過尋釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖，愈發暴露其企圖轉移視線、拒不反思糾錯的居心。

文章稱，日方相關滋事行為，已造成嚴重海空風險。中國海軍遼寧艦航艦編隊在琉球群島東部海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，符合國際法和國際實踐，是完全合理、合法之舉；中方事先公布此次訓練海空域，顯示這是按計劃開展的一次正常訓練，展現了公開、自信的專業態度。

文章表示，日方竟然冒天下之大不韙前來惡意滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公布的演訓區，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，這是任何正常訓練都無法容忍的嚴重海空安全風險。日方覥著「做賊心不虛」的嘴臉，事後反誣中方正常操作，企圖顛倒黑白以誤導國際社會。

文章稱，日方渲染緊張局勢以達成不可告人之目的。

一、日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，是在為突破「和平憲法」限制、大幅增加防衛預算、加速推進軍事鬆綁等復活軍國主義幽靈的行徑製造藉口。

二、日方急於炒作所謂「雷達照射」事，也是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

文章最後表示，日本作為二戰戰敗國，不僅未認真履行國際法規定的戰敗國義務，反而一再挑戰戰後國際秩序，嚴重破壞亞太和平穩定，引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕。這樣的行徑，終將難逃歷史和正義的清算。

針對日方這項指控，中國大陸先是由解放軍海軍新聞發言人王學猛7日出面表示，日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止汙蔑抹黑；大陸駐日本大使館後續也稱，已就此事向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議；大陸外交部也發布新聞稿稱，敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。