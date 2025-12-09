日本強震 陸使館提醒中國公民加強自身安全防範
日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，已造成20多人受傷、約800戶停電。大陸駐日大使館公告，提醒在日大陸人密切關注地震動態、氣象預警和防災資訊，提高自我保護意識，加強自身安全防範。如遇緊急情況及時報警並聯繫駐日本使領館求助。
大陸駐日大使館9日在其微信公眾號上公告「駐日本大使館再次提醒中國公民注意防範地震災害」，提及昨日晚間日本青森縣附近海域發生規模7.6（後下修至7.5），震中位於北緯41.0度，東經142.3度，震源深度50公里，並發生多次餘震。氣象廳對北海道、青森、岩手、宮城、福島等太平洋沿岸各縣發布海嘯預警。
該公告引述日本媒體指出，日本政府專家會議近期將公布東京都直下型地震的最新損失預測概要。概要顯示，若東京都發生規模7.3級地震，將造成1.8萬人死亡和83萬億日元的經濟損失。預計約有40萬棟建築倒塌或燒毀，需要前往公共設施等場所避難的人數為480萬人，預計約1,600萬戶家庭停電。
大陸駐日本大使館表示，提醒在日同胞，密切關注地震動態、氣象預警和防災資訊，遵循當地政府發布的預防、避難指令，提高自我保護意識，加強自身安全防範。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日本使領館求助。公告並提供駐大阪、福岡、札幌等地總領館的聯繫方式。
