中國民主黨派民建一二把手神隱多時 港媒：不尋常

中共中央上週在中南海召開黨外人士座談會，民建中央主席郝明金及常務副主席秦博勇沒有發言，只由副主席孫東生發言。此外，郝、秦兩人已「神隱」多時，港媒指事件不同尋常。

中國一直聲稱實施「中共領導的多黨合作制」，在中國共產黨以外有八大民主黨派，它們是中國國民黨革命委員會（民革）、中國民主同盟（民盟）、中國民主建國會（民建）、中國民主促進會（民進）、中國農工民主黨（農工黨）、中國致公黨（致公黨）、九三學社、台灣民主自治同盟（台盟）。

星島日報今天刊文表示，本月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議，有八大民主黨派領袖出席。

但根據新華社的報導，在座談上，各民主黨派之中，唯獨民建中央既不是由郝明金或秦博勇（女）發言，而是由副主席孫東生發言。

文章表示，中國八大民主黨派，當中5個較大的政黨，一、二把手獲安排為國家領導人，如郝明金是全國人大常委會副委員長，秦博勇是全國政協副主席。

但10月下旬起，郝明金和秦博勇雙雙「神隱」。

據指出，10月28日，中共中央統戰部部長李幹傑向黨外人士通報20屆四中全會精神時，七大民主黨派的一把手都有參加，唯獨民建中央不是。

此外，10月30日，民建中央學習四中全會精神座談會在北京召開，當時也是由孫東生出席會議，郝明金和秦博勇沒有參加；郝、秦兩人也沒有參加全國人大常委會會議或全國政協常委會會議。

直到11月12日，民建中央經濟形勢分析座談會在北京召開時，民建官網才報導，「受郝明金主席、秦博勇常務副主席委託，民建中央副主席孫東生主持會議。」

儘管如此，文章認為，官拜國家領導人的民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

據介紹，69歲的郝明金，曾任山東大學法學院副院長、山東省高級人民法院副院長、國家監察部副部長，2017年12月擔任民建中央主席，2018年起擔任全國人大副委員長。

61歲的秦博勇，也是政法系統出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省長、國家審計署副審計長，後來升任民建中央常務副主席、全國政協副主席。