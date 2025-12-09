聽新聞
共機雷達照射事件 陸反控日機滋擾 日：非事實
日本政府八日強烈反駁中國大陸對七日雷達照射事件的說法，內閣官房長官木原稔宣稱，自衛隊Ｆ—十五戰機始終在安全距離執行任務，中方主張自衛隊機組嚴重阻礙共軍戰機飛行「並非屬實」。
木原聲稱，中國軍機對自衛隊進行雷達照射已是超出安全飛行所需範圍的極度危險行為，日方已提出強烈抗議，嚴正要求再次發生；日方將持續關注中國軍方在日本周邊海空域的動向，確保警戒監視以策萬全。
對日方的抗議，大陸提出「反交涉」。大陸外交部發言人郭嘉昆昨日強調，中方操作專業規範，無可非議，是日本蓄意渲染緊張局勢。
郭嘉昆稱，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，「對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀」，中方強調不滿，堅決反對。他還就日本首相高市早苗言論議題再次表態，「奉勸日方認認真真反思悔過」。
