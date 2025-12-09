港立法會選舉出爐 投票率31.9%史上次低

香港第八屆立法會選舉結果昨公布，地區直選投票率為百分之卅一點九，在登記選民人數較上屆減少卅四萬人，基數較低情況下，投票率略高於上屆的百分之卅點二，為歷史次低。而投票人數不升反跌，約一三一點八萬名選民投下選票，較上屆減少三點三萬人。

在大埔宏福苑大火後近兩周，立法會換屆選舉七日如期舉行，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選。地區直選的廢票率升至百分之三點一二，比上一屆的百分之二點○四，增加超過一個百分點，廢票率是過去幾屆最高。

九十個議席塵埃落定，傳統建制派民建聯仍是最大黨，議席由當前十九席增至廿席；由商界人士組成的經民聯由九席減至八席；工聯會則維持七席。民建聯廿席中，地區直選十席雖保住，但總得票數比上屆大減約百分之卅六。

大埔宏福苑所處的新界東北選區，投票率為百分之卅點一五，為全港十個地區直選區最低，該選區的廢票率達百分之三點四五，全港最多。

被問到投票人數較上屆少，香港選管會主席陸啟康稱，不會對投票率作解讀，僅稱很多人受火災影響，在目前氣氛下舉辦選舉是困難的，最終一百三十多萬人投票屬「鼓舞」。

大陸港澳研究會顧問劉兆佳說，選民人數較上屆少，自然導致投票人數下降，屬正常現象。他指香港正處於政治過渡期，愛國愛港力量基本盤約占三成；而新選制下，原有反對派未能出選，相關支持者既無可屬候選人，也不接受新制度，故難以吸引他們投票。

大陸港澳辦和中聯辦發聲明，指投票率超越上屆，反映社會重視和認同選舉，又稱選舉彰顯落實「愛國者治港」優越性。