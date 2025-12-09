聽新聞
中共政治局定調2026經濟工作 內需主導、對外開放

聯合報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導

中共總書記習近平昨主持召開中央政治局會議，分析研究二○二六年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並提出要堅持穩中求進工作總基調，及更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。

專家分析，大陸明年經濟政策框架基本未變，政策安排料更靈活；而為經濟走向定調的中央經濟工作會議（中經會）預料近期召開。

新華社報導，政治局會議指，要更好統籌發展和安全，實施更加積極宏觀政策，持續擴大內需、優化供給；因地制宜發展新質生產力，推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。堅持內需主導、改革攻堅、對外開放、「雙碳」引領、民生為大和守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

此外，中共中央於本月三日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議，由習近平主持，他指大陸經濟長期「向好」支撐條件和基本趨勢沒改變。

中央政治局會議舉行後，年度中央經濟工作會議預計十二月中旬舉行，進一步部署來年經濟工作。去年底中經會提出，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，整治「內捲式」競爭等。

綜合外電，經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天辰表示，明年面臨宏觀經濟形勢跟今年相似。因此宏觀政策取向不會有太大區別，仍以財政擴張作為經濟壓力的主要對沖，同時配套小幅貨幣寬鬆。

