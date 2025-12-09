聽新聞
回應美國安戰略報告 陸：台灣問題美應慎之又慎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國外交部發言人郭嘉昆。路透
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

針對白宮公布美國最新國家安全戰略報告涉台內容，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的共識，妥善管控分歧；並稱，美方應兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

郭嘉昆昨在記者會回答相關提問時稱，中方注意到這分報告，並始終認為中美合則兩利，鬥則俱傷，「相互尊重，和平共處，合作共贏」是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。中方願與美方一道，推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

他又說，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。

針對台灣議題，郭嘉昆重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。美方應確實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統，中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。

白宮日前公布二○二五年國家安全戰略報告，提及嚇阻針對台灣的衝突，透過保持軍事優勢，是美國優先事項，將維持長期的對台政策聲明；美國「不支持」任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。

