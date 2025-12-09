習近平主持中央政治局會議 陸財政政策明年打「更積極」牌

快訊

經濟日報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導
中共總書記習近平8日主持召開中央政治局會議，分析研究2026年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極（擴張性）的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。美聯社
中共總書記習近平昨（8）日主持召開中央政治局會議，分析研究2026年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極（擴張性）的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、改革攻堅、對外開放，積極穩妥化解重點領域風險。專家建議，可以考慮將財政赤字率保持在不低於4%的水準。

實際上，大陸自2008年國際金融危機之後一直採取積極財政政策，但力度有所不同，而「更加積極」的表述，就體現在政策力度更大。

專家分析，大陸明年經濟政策框架基本未變，政策安排料更靈活；而為來年經濟走向定調的中央經濟工作會議（中經會）預料近日召開。

第一財經引述多位專家建議，明年繼續實施更加積極財政政策，可以考慮將財政赤字率保持在不低於4%的水準，以釋放財政政策保持一定力度擴張信號，穩定社會預期。並適度增加特別國債和地方政府專項債券規模，使得政府明年新增舉債規模適度高於今年（人民幣12兆元）水準，使得全國一般公共預算支出增速接近於經濟增速預期目標。

中誠信國際研究院院長袁海霞分析，2026年是「十五五」規劃開局之年，需要在經濟增長目標上要有積極的定調作用，而在有效需求不足等內外複雜經濟形勢下，財政發力加槓桿的必要性增加。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，2025年大陸經濟在內外部風險挑戰中保持較強韌性，出口和資本市場表現優於預期，但是房地產和提振消費不如預期，預計這種局面還將延續至明年。為進一步擴大內需、提振消費、穩定房地產市場，有必要以更大力度的財政政策來穩定經濟和社會就業，因此需要延續更加積極財政政策基調。

中央政治局會議舉行後，年度中央經濟工作會議預計12月中旬舉行，進一步部署來年經濟工作。

綜合外電，經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，明年面臨宏觀經濟形勢跟今年相似：科技不斷突破、地產繼續回調、私人部門信心尚未充分恢復、出口競爭力強但存在風險。因此宏觀政策取向不會有太大區別，仍以財政擴張作為經濟壓力的主要對沖，同時配套小幅貨幣寬鬆。

