德外長訪陸 王毅強調「一中」沒有模糊空間、要求抵制台獨言行

大陸外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時，強調一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間，希望德方堅決反對並抵制任何「台獨」言行。瓦德福強調，德國堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

原定10月底的訪陸行臨陣喊停後，瓦德福8日重啟訪問大陸2天，這是他首度訪問大陸，目的之一是為德國總理梅爾茨明年初首次訪陸鋪路。

根據大陸外交部發布，王毅將瓦德福此訪「一波三折」形容為「好事多磨」，表示早來晚來都不是問題，重要的是為何而來，應是為合作、增進理解信任而來。王毅說，希望德國更客觀理性看待大陸。中方願同德方一道「密切高層交往」，為中德關係發展提供動力。

王毅指出，希望德方推動歐盟回歸理性務實對陸政策，堅持互利合作正確方向，透過對話化解分歧，避免將經濟問題政治化，將貿易問題工具化，將正常合作泛安全化。他並指，中德作為多邊主義的支持者、倡議者、實踐者，應加強團結協作，推動建構更公正合理的全球治理體系。

大陸外交部表示，王毅在會談中，從歷史、事實和法理角度深入闡述中方在台灣問題上的原則立場，指出日本現職領導人（指日相高市早苗）涉台「錯誤言論」的嚴重危害，與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。他強調，「一個中國原則」是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解並支持中方正當立場，堅決反對並抵制任何「台獨」言行。

此前，瓦德福10月曾在路透專訪稱，德國「一中政策」不變且內容由德方自行決定，遭大陸外交部反駁指「一中原則沒有自定義的空間」。

根據中方發布，瓦德福表示，面對動盪不定的世界，德中兩國需要肩負起特殊責任，加強溝通協作，成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴。德方期待明年舉辦新一輪德中政府磋商，願同中方密切高層交往，深化經貿等各領域合作。

瓦德福也說，德方支持歐中透過對話尋求互利共贏，願為此發揮建設性作用。期待同中方在國際事務中加強協調，促進世界和平穩定與繁榮發展。

根據發布，雙方也就烏克蘭危機交換意見。瓦德福介紹德方立場，「希望中方發揮影響力，推動早日結束烏克蘭危機」。王毅重申中方一貫立場，表示各方應珍惜當前政治解決危機的勢頭，相向而行，透過對話談判最終達成公平、持久、有約束力的和平協議，並指「中方支持一切有利於和平的努力，將繼續為此發揮建設性作用」。