習近平主持黨外人士座談 要求更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中共中央總書記習近平3日在中南海主持黨外人士座談會。（新華社資料照）
中共中央總書記習近平3日在中南海主持黨外人士座談會。（新華社資料照）

新華社8日報導，本月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會、並發表重要講話。他提到，做好明年經濟工作，也要「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」。

報導提到，中共中央政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥出席座談會；其中，李強在會上通報今年經濟工作有關情況，介紹明年經濟工作有關考慮。

另外，座談會上，包含民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央副主席孫東生、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞也先後發言。

習近平則表示，今年是很不平凡的一年，中共中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拚搏，統籌國內、國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利完成。

他也稱，應該縱深推進「全國統一大市場建設」，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。

