陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆8日下午在例行記者會上持續批判日本首相高市早苗日前涉台言論。（路透）
針對日本首相高市早苗早前涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎本月3日表示肯定。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆8日下午在例行記者會上稱，這位日本「政客」的言論反映出高市及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢，不思悔改。奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市「謬論」，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。

郭嘉昆在回答央視關於麻生太郎前述表態的提問時說，「這位日本政客的言論反映出高市首相及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢，不思悔改，對國內、國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立，突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂，亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。」

郭嘉昆說，需要指出的是這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑，性質惡劣，非常危險。「我們奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

此外，針對日方指控中國海軍艦載機6日對日本自衛隊戰鬥機進行「雷達照射」一事，郭嘉昆表示，中方已就這一問題闡明了嚴正立場，事實真相十分清楚。中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範、無可非議。艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法也是確保飛行安全的正常操作。

郭嘉昆指出，此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀，炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白，嫁禍於人，誤導國際社會，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

郭嘉昆說，「明眼人都看得很清楚，日方此時蓄意散布和炒作軍事安全領域的虛假信息，渲染緊張局勢，完全是別有用心。我們強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。」

日本 中方 首相

