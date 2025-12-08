90名議員順利誕生 建制派民建聯是本屆香港立會選舉大贏家

香港第八屆立法會換屆選舉8日塵埃落定，90名議員順利誕生。建制派大黨民建聯原有19名議員，這次派出26人參選，最終有20人獲選，是本屆立會選舉大贏家。

綜合網媒《香港01》和星島日報等報導，民建聯在這次立法會選舉的10個地方選區中各取一席，維持10個直選議席，在功能界別取得兩席，選委界取得八席，總計20個議席，仍是議會最大政黨。

不過，民建聯在地方選區的總得票較上屆選舉銳減約36%。上屆選舉民建聯獲得超過68萬票，本屆選舉只有超過43萬票進帳，是直選中選票流失最多的政黨。

另一建制派政黨經民聯原有九個議席，這次派出14人參選，雖在地方選區全軍覆沒，卻在功能界別及選委界合計贏得八席，仍是議會第二大政黨。

有54名議員爭取連任，其中四人落選，包括民建聯的顏汶羽、黃俊碩，以及工聯會的郭偉強、陸頌雄。

地方選區「票後」是專業動力的方國珊。她2008年開始參加立法會選舉，卻五戰五敗，是唯一經歷五次立法會地區直選都無法當選的人。她今年第六次參選，以5萬8828票在新界東南選區當選，成功晉身立法會。地方選區「票王」為工聯會的鄧家彪。

包括方國珊在內，本屆立法會共出現40張新面孔。

據統計，新一屆立法會議員的平均年齡為50.9歲，較上屆年輕4.1歲。最年輕議員是代表旅遊界的江旻憓（31歲），最年長的是選委會67歲議員陳紹雄，沒有議員年過70。