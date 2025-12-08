快訊

90名議員順利誕生 建制派民建聯是本屆香港立會選舉大贏家

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
12月7日23時30分許，香港特區第八屆立法會選舉投票結束，隨即開始點票工作。圖為工作人員在位於香港會議展覽中心的中央點票站選舉委員會界別點票區進行點票工作。（中新社）
香港第八屆立法會換屆選舉8日塵埃落定，90名議員順利誕生。建制派大黨民建聯原有19名議員，這次派出26人參選，最終有20人獲選，是本屆立會選舉大贏家。

綜合網媒《香港01》和星島日報等報導，民建聯在這次立法會選舉的10個地方選區中各取一席，維持10個直選議席，在功能界別取得兩席，選委界取得八席，總計20個議席，仍是議會最大政黨。

不過，民建聯在地方選區的總得票較上屆選舉銳減約36%。上屆選舉民建聯獲得超過68萬票，本屆選舉只有超過43萬票進帳，是直選中選票流失最多的政黨。

另一建制派政黨經民聯原有九個議席，這次派出14人參選，雖在地方選區全軍覆沒，卻在功能界別及選委界合計贏得八席，仍是議會第二大政黨。

有54名議員爭取連任，其中四人落選，包括民建聯的顏汶羽、黃俊碩，以及工聯會的郭偉強、陸頌雄。

地方選區「票後」是專業動力的方國珊。她2008年開始參加立法會選舉，卻五戰五敗，是唯一經歷五次立法會地區直選都無法當選的人。她今年第六次參選，以5萬8828票在新界東南選區當選，成功晉身立法會。地方選區「票王」為工聯會的鄧家彪。

包括方國珊在內，本屆立法會共出現40張新面孔。

據統計，新一屆立法會議員的平均年齡為50.9歲，較上屆年輕4.1歲。最年輕議員是代表旅遊界的江旻憓（31歲），最年長的是選委會67歲議員陳紹雄，沒有議員年過70。

