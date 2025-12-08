中共中央政治局召開會議 分析2026年經濟工作

中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持。會議分析研究2026年經濟工作，表示要穩中求進，繼續實施積極的財政政策與寬鬆的貨幣政策，並表示2025年的經濟社會發展主要目標將順利實現。

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，除了分析明年經濟工作外，還審議了「中國共產黨領導全面依法治國工作條例」。

會議首先回顧今年的經濟工作，表示經濟社會發展主要目標將順利實現，聲稱中國經濟運行「總體平穩、穩中有進」。過去5年有效應對各種衝擊挑戰，中國的經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力提升，「十四五」將圓滿收官。

對於明年經濟工作，會議表示，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

會議表示，要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議強調，要加強黨的領導，特別是中共中央集中統一領導。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

今年中國兩會訂出的2025年經濟發展目標為5%左右，今天的中共中央政治局會議表述代表目標將實現。今年前3季中國的經濟成長率分別為5.4%、5.2%、4.8%，逐季下滑壓力顯著；前3季經濟成長率為5.2%。