快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

中共中央政治局召開會議 分析2026年經濟工作

中央社／ 北京8日電

中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持。會議分析研究2026年經濟工作，表示要穩中求進，繼續實施積極的財政政策與寬鬆的貨幣政策，並表示2025年的經濟社會發展主要目標將順利實現。

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，除了分析明年經濟工作外，還審議了「中國共產黨領導全面依法治國工作條例」。

會議首先回顧今年的經濟工作，表示經濟社會發展主要目標將順利實現，聲稱中國經濟運行「總體平穩、穩中有進」。過去5年有效應對各種衝擊挑戰，中國的經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力提升，「十四五」將圓滿收官。

對於明年經濟工作，會議表示，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

會議表示，要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議強調，要加強黨的領導，特別是中共中央集中統一領導。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

今年中國兩會訂出的2025年經濟發展目標為5%左右，今天的中共中央政治局會議表述代表目標將實現。今年前3季中國的經濟成長率分別為5.4%、5.2%、4.8%，逐季下滑壓力顯著；前3季經濟成長率為5.2%。

延伸閱讀

五大金控首席經濟學家：央行維持利率不變 有共識

TPVL／又是五局大戰奪勝 天鷹成大主場完美收官

綠委籲藍白回頭是岸 支持財劃法覆議案

中經院：明年經濟成長3變因 匯率看升平均29.42元

相關新聞

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

針對日本首相高市早苗早前涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎本月3日表示肯定。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆8日下午在例行記者會...

陸國安部長：未來5年要打好反分裂主動戰 推進統一大業

大陸國家安全部長陳一新8日在共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表署名文章，列出「十五五」（2026年至2030年）需防...

北京開三前提換「鄭習會」？ 鄭麗文：一天到晚扣我帽子

媒體昨報導，國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提。國民黨昨嚴正駁斥，黨主席鄭麗...

陸國安部示警：警惕間諜用快遞「暗度陳倉」

大陸國家安全部指出，截至2025年11月30日，中國大陸快遞業務量已突破1,800億件，但這個連接千家萬戶的「小包裹」，...

90名議員順利誕生 建制派民建聯是本屆香港立會選舉大贏家

香港第八屆立法會換屆選舉8日塵埃落定，90名議員順利誕生。建制派大黨民建聯原有19名議員，這次派出26人參選，最終有20...

北京對鄭習會開出3前提？ 鄭麗文：一天到晚編故事

媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨主席鄭麗文今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。