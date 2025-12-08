快訊

陸國安部長：未來5年要打好反分裂主動戰 推進統一大業

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國安部長陳一新提出，「十五五」期間必須打好反分裂主動戰，堅決粉碎一切台獨分裂行徑。（新華社）
大陸國家安全部長陳一新8日在共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表署名文章，列出「十五五」（2026年至2030年）需防範應對的六大風險挑戰，其中一項為「國土安全風險」。陳一新稱，必須打好反分裂主動戰，堅決粉碎一切台獨分裂行徑，反對外部勢力干涉，推進祖國統一大業。

陳一新並表示，「我們絕不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」

在這篇題為《全面築牢國家安全的銅牆鐵壁》的長文中，陳一新分析當前國際局勢的五大演進趨勢：國際力量格局「由一極走向多極」、國際安全格局「由穩定走向震盪」、國際治理格局「由調整走向重構」、國際發展格局「由合作走向競爭」、國際科技格局「由量變走向質變」。

陳一新認為，冷戰後形成的「一超多強」格局正向著多極化方向加速演變，大國單極霸權越來越難以為繼，多極力量越來越聚合分化，全球南方越來越舉足輕重。與此同時，地緣風險加速積聚，地緣衝突易發多發。二戰後形成的國際秩序與當前國際力量對比嚴重不適應，全球治理走到新的十字路口。

陳一新強調，未來五年要深入開展反顛覆、反霸權、反分裂、反恐怖、反間諜「五反鬥爭」，他並列出「十五五」期間中國須防範化解的六大國安風險挑戰：政治安全風險、國土安全風險、經濟安全風險、科技安全風險、戰略資源安全風險、海外利益安全風險。

針對防範應對政治安全風險，陳一新表示，政治安全是國家安全的根本。各種敵對勢力對中國實施西化、分化戰略一刻沒有放鬆，近些年滲透顛覆活動出現新特徵新變化。

他指出，必須始終堅持把捍衛政治安全擺在首位，打好反顛覆保衛戰，對外築起捍衛政治安全的鋼鐵長城，對內鏟除影響政治安全的土壤條件，嚴防各類風險向政治安全領域傳導，堅決維護政權安全、制度安全、意識形態安全。

在防範應對國土安全風險部分，陳一新稱，維護國土安全是維護國家安全重要而緊迫的任務。「解決台灣問題是實現中華民族偉大復興的必然要求，必須深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

