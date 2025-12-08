快訊

中央社／ 台北8日電
圖為國民黨主席鄭麗文（站立者）。聯合報系資料照片
媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨主席鄭麗文今天說，一天到晚一直編故事，可見民進黨多緊張、多害怕，但對付不了她的，因為綠營論述漏洞百出。

媒體也報導，為湊齊北京要求的擋下軍事採購預算等「3張門票」，傳出國民黨計畫刪除黨章中的「反對共產主義」。鄭麗文質疑，這是去哪裡聽說的，她怎麼從來都沒有聽說過；媒體都拿她沒聽過的事在問她，國民黨從來沒有討論此事。

鄭麗文今天接受網路節目專訪，說明上任黨主席一個月來的歷程表示，除了出席各地方黨部黨慶，也會見各國駐台代表，並接受外媒專訪；她充分體會到，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，甚至許多駐台外媒也對他們充滿敵意與誤解，但國民黨仍要勇敢走出去。

鄭麗文提到，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但都表達希望進一步與國民黨互動與交流。與各國駐台代表會面時，大家都花了很大篇幅闡述清晰的訊息，兩岸為什麼絕對不可以有戰爭，因為一旦開戰，全世界無法承受後果，這絕對不是俄烏戰爭可以比較的。

鄭麗文也說，大家都以為各國使節來問她是否支持軍購，其實除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在如何讓兩岸和平穩定，她也開誠布公讓大家了解她的願景。

鄭麗文表示，民進黨不要再一天到晚扣她帽子，昨天又報導「鄭習會」時間已經排好、還有3張門票，很會編故事，每天一直編不完。

鄭麗文認為，可見民進黨多緊張、多害怕，要超前部署，但府院黨加起來對付不了她的，因為綠營的立場、論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，總統賴清德上任快2年，還是無法過境美國，困境已非常明顯，所以她才會向賴總統喊話，呼籲不要玩火、不要點火。

相關新聞

陸國安部長：未來5年要打好反分裂主動戰 推進統一大業

大陸國家安全部長陳一新8日在共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表署名文章，列出「十五五」（2026年至2030年）需防...

北京開三前提換「鄭習會」？ 鄭麗文：一天到晚扣我帽子

媒體昨報導，國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提。國民黨昨嚴正駁斥，黨主席鄭麗...

陸國安部示警：警惕間諜用快遞「暗度陳倉」

大陸國家安全部指出，截至2025年11月30日，中國大陸快遞業務量已突破1,800億件，但這個連接千家萬戶的「小包裹」，...

建制派民建聯是本屆香港立會選舉大贏家

香港第八屆立法會換屆選舉8日塵埃落定，90名議員順利誕生。建制派大黨民建聯原有19名議員，這次派出26人參選，最終有20...

北京對鄭習會開出3前提？ 鄭麗文：一天到晚編故事

媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨主席鄭麗文今...

劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

中國和俄羅斯近日舉行時隔8年再度聯手的反導聯合演習，與前兩次不同的是，此次演習結束後才對外公布信息，相同的是，兩國都強調...

