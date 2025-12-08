快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

北京對鄭習會開出3前提？ 綠：希望不要發生

中央社／ 台北8日電

媒體報導，國共已達成共識，「鄭習會」明年春節前後登場，且北京提出「3張門票」作為前提。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天說，希望此事不要發生，如果國民黨打算拿3張賣台門票前進「鄭習會」，台灣人應共同譴責。

自由時報報導稱國共兩黨已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出擋下軍事採購預算等「3張門票」作為前提。鄭麗文今天說，一天到晚一直編故事，可見民進黨多緊張、多害怕。

民進黨立委沈伯洋上午在民進黨立法院黨團記者會表示，他有看到相關報導，民進黨團當然希望這不是真的，因為如果發生，台灣就會被賣掉，若國民黨沒有要做這件事，應嚴正聲明表達此事不存在。

民進黨發言人吳崢今天透過新聞稿表示，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。鄭麗文當選國民黨主席後，兩位副主席更在短時間內3度赴中，這些行程究竟談了什麼，又答應了什麼。

吳崢說，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

鄭麗文

延伸閱讀

北京開三前提換「鄭習會」？ 鄭麗文：一天到晚扣我帽子

綠黨團：鄭麗文若要拿三張賣台票赴「鄭習會」 台灣人應共同譴責

鄭麗文喊廢台獨黨綱 綠酸先回答國民黨章反共如何處理

鄭麗文遞出橄欖枝 鍾東錦鬆口接受國民黨提名競選連任苗栗縣長

相關新聞

陸國安部長：未來5年要打好反分裂主動戰 推進統一大業

大陸國家安全部長陳一新8日在共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表署名文章，列出「十五五」（2026年至2030年）需防...

北京開三前提換「鄭習會」？ 鄭麗文：一天到晚扣我帽子

媒體昨報導，國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提。國民黨昨嚴正駁斥，黨主席鄭麗...

陸國安部示警：警惕間諜用快遞「暗度陳倉」

大陸國家安全部指出，截至2025年11月30日，中國大陸快遞業務量已突破1,800億件，但這個連接千家萬戶的「小包裹」，...

建制派民建聯是本屆香港立會選舉大贏家

香港第八屆立法會換屆選舉8日塵埃落定，90名議員順利誕生。建制派大黨民建聯原有19名議員，這次派出26人參選，最終有20...

北京對鄭習會開出3前提？ 鄭麗文：一天到晚編故事

媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨主席鄭麗文今...

劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

中國和俄羅斯近日舉行時隔8年再度聯手的反導聯合演習，與前兩次不同的是，此次演習結束後才對外公布信息，相同的是，兩國都強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。