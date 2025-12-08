中共政治局會議：明年繼續實施更積極財政政策

中共政治局8日召開會議，分析研究明年（2026年）的經濟工作，提出繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。

據央視新聞報導，除分析研究2026年經濟工作之外，中共政治局也在會議上，審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。

會議強調，做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量。

會議也提出，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

此外，會議還強調，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議指出，樹立和踐行正確政績觀，因地制宜做好經濟工作，實現高質量、可持續的發展。編制好國家和地方「十五五」規劃及專項規劃。做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。