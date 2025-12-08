快訊

中共政治局會議：明年繼續實施更積極財政政策

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共政治局8日召開會議，提出明年經濟工作要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。（歐新社）
中共政治局8日召開會議，分析研究明年（2026年）的經濟工作，提出繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。

據央視新聞報導，除分析研究2026年經濟工作之外，中共政治局也在會議上，審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。

會議強調，做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量。

會議也提出，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

此外，會議還強調，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議指出，樹立和踐行正確政績觀，因地制宜做好經濟工作，實現高質量、可持續的發展。編制好國家和地方「十五五」規劃及專項規劃。做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

