北京開三前提換「鄭習會」？ 鄭麗文：一天到晚扣我帽子

媒體昨報導，國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提。國民黨昨嚴正駁斥，黨主席鄭麗文今表示，民進黨一天到晚扣她帽子，每天編不完，因為國際社會已不再支持民進黨漏洞百出的立場與論述，賴清德總統還在做困獸之鬥。

鄭麗文今午接受歷史哥網路直播專訪。提及上任月餘，除了出席各地方黨部黨慶，也會見各國駐外代表、接受外媒專訪；同時她充分體會到，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，甚至許多駐台外媒也對他們充滿敵意與誤解，但國民黨仍要勇敢走出去，因為她有百分百的自信，國民黨的立場和主張，才是真正對台灣和兩岸好，也符合國際社會的期待與利益。

鄭麗文提到，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但他們都表達，希望進一步與國民黨互動與交流。她也感受到，國民黨的戰略地位已明顯提升，因為民進黨把路走死、走絕了，他們一直標榜、讓台灣社會誤以為國際很支持民進黨的路線，藉此操作兩岸對立與緊張局勢，這讓國際社會非常無奈。

鄭麗文說，與各國駐台代表會面時，他們都花了很大篇幅闡述清晰的訊息，兩岸為什麼絕對不可以有戰爭，因為一但開戰，全世界無法承受後果，不要說各國可能被捲入，光是經貿就要付出非常慘痛的代價，那絕對不是一個俄烏戰爭可以比較的。

鄭麗文說，台灣具有多重要的戰略價值，民進黨卻讓台灣走到只剩下價錢，所以要掏錢買軍購。外界都說各國駐台代表與她會談的重點在軍購，「你們都錯了，」整體篇幅除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在，如何讓兩岸和平穩定。

鄭麗文表示，隨便講發動戰爭是很簡單的事，但要在歷史糾葛的狀況下啟動和解，很可能是漫長艱辛的一條路，不但需要台灣主流民意堅定的選擇和平、不選擇戰爭，需要兩岸釋出共同的善意跟誠意，更需要國際社會高度的體認支持，否則兩岸一旦發生戰爭，很可能是第三次世界大戰，更可能讓全世界的經濟面臨毀滅性的打擊。

鄭麗文強調，這是她在接見各國代表共同表達的想法跟願望，所以民進黨不要再一天到晚扣她帽子，昨天又報導「鄭習會」，「很會編故事，每天一直編不完耶！什麼時候見習近平的時間都已經排好了，還有什麼3張門票，我的天啊！」

鄭麗文說，可見民進黨多緊張、多害怕，要超前部署了，「府院黨加起來對付不了我一個人」，因為他們的立場、論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，賴清德演一齣又一齣，上任都快兩年了還是無法過境美國，他的困境已經非常明顯，所以她才會對賴喊話，不要玩火，不要點火。