陸國安部示警：警惕間諜用快遞「暗度陳倉」

大陸國家安全部指出，截至2025年11月30日，中國大陸快遞業務量已突破1,800億件，但這個連接千家萬戶的「小包裹」，正在成為亟需築牢的國家安全「隱形防線」，提醒大陸民眾就辨識可能隱藏在包裹中的風險。

大陸國安部微信公眾號8日發文列舉包裹可能隱藏的國安風險：

一、「李鬼」包裹：夾帶的非法內容。例如表面是賀卡書籍，卻夾帶着非法內容，這就是典型的「反宣品」偽裝。一些非法宣傳材料還會偽裝成「土特產」「小禮品」「活頁單」，試圖混入快遞網路，在潛移默化中危害國家安全。

二、「無聲」暗戰：小心流通的「秘密」。看似普通的文件，內容卻夾帶私貨；表面是合規資料，實則暗藏玄機。大陸國安部稱，境外間諜情報機關人員常將「秘密」「機密」文件偽裝成商業合同，或將地質勘探數據加密後刻錄成光盤或其他電子存儲載體混入普通包裹。

三、諜器暗渡：偽裝的間諜工具。微型攝像機偽裝成鈕扣、竊聽器藏在玩具裡、GPS追蹤器嵌入行李箱把手。這些專業的間諜設備，近年查獲量較之前不斷增長，某快遞網點甚至發現寄件人要求「能夠避開監控飛行」的無人機包裹，經執法人員檢查，在其機艙內藏有微型探測設備，該設備可即時傳輸5公里範圍內的電磁信號數據。

四、生物危機：物種的非法出入。一些往來境外的快遞、包裹，成為生物流通的「秘密通道」。某口岸在截獲的活體甲蟲體內，一次性就檢查出3種境外輸入的病原體。某次專項行動中查獲偽裝成「茶葉」出口的稀有藥材種子，經檢測發現其DNA序列與大陸某國家級保護區特有物種高度相似，一旦流失，將對大陸生態平衡和生物安全造成威脅。

大陸國家安全機關提示，維護寄遞安全是全體從業人員、企業和監管部門的共同責任，要嚴格落實收寄驗視、實名收遞、過機安檢三項安全制度。如發現可能存在危害國家安全的違禁物品、可疑人員或者行為，應向國家安全機關進行舉報。