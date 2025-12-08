年初至今僅13家陸企獲中證監備案可在美上市
港媒報導，今年以來，中國大陸只有13家公司通過中國證監會的境外上市備案，可在美國上市。
星島頭條網引述中證監的公開資訊稱，上一家獲批赴美上市的中國公司為智慧物流環球。這家物流服務企業今年4月15日取得境外發行上市審案通知書，並於10月在美國納斯達克股票交易所掛牌。
據報導，從年初至今，中國大陸只有13家公司通過中證監的境外上市備案，可在美國上市，包括微牛、霸王茶姬、一畝田等。
一位不具名的會計師透露，中企赴美上市其中一個重要的「瓶頸」是中證監境外上市備案。
星島頭條網引述盈立證券董事總經理黃鍵文說，中國大陸對企業赴美上市的監管要求提高了，但認為中證監越來越清楚應該容許哪些企業在美掛牌，例如有私募基金和創投投過的公司。
