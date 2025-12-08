中共駐港國安公署：立法會選舉期間境外敵對勢力以災阻選

香港周日（12月7日）舉行新一屆立法會選舉，投票率僅比上一屆略高。中共駐港國安公署8日指出，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子「死性不改」，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，以遂其「以災阻選」的政治目的。

中共駐港國安公署周一在官網以發言人談話形式稱，此次選舉是香港全面落實「愛國者治港」原則，完善選舉制度，進入「一國兩制」實踐新階段的又一次重要民主實踐，為鞏固香港良政善治、促進香港實現高質量發展創造有利條件，為更好推進災後重建、推動香港勇毅前行提供有力支撐。

該發言人稱，大埔宏福苑火災發生後，港府團結帶領各界眾志成城、抗災救災、共克時艱，統籌推進救災善後與選舉如期舉行，「廣大選民化悲痛為力量，為自己、為香港、為未來投出神聖一票」。

發言人指控，香港這次選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子「死性不改」，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至妄圖「以災亂港」，消費廣大市民悲情，抹黑詆譭港府抗災救援的努力，散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，以遂其「以災阻選」的政治目的，充分暴露其「逢選必鬧」、「借災生事」的醜陋嘴臉。

中共駐港國安公署表示，香港執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌借災生事、生亂及干擾破壞選舉人員，為選舉如期舉行創造有利條件。

發言人進一步說，一切干擾破壞香港立法會選舉的企圖註定徒勞無功，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港高質量民主發展步伐，都無法改變香港由治及興大勢。