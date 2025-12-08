快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

中共駐港國安公署：立法會選舉期間境外敵對勢力以災阻選

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港於12月7日完成立法會新一屆議員選舉，中共駐港國安公署8日指稱，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子曾企圖「以災阻選」。 （歐新社）
香港於12月7日完成立法會新一屆議員選舉，中共駐港國安公署8日指稱，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子曾企圖「以災阻選」。 （歐新社）

香港周日（12月7日）舉行新一屆立法會選舉，投票率僅比上一屆略高。中共駐港國安公署8日指出，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子「死性不改」，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，以遂其「以災阻選」的政治目的。

中共駐港國安公署周一在官網以發言人談話形式稱，此次選舉是香港全面落實「愛國者治港」原則，完善選舉制度，進入「一國兩制」實踐新階段的又一次重要民主實踐，為鞏固香港良政善治、促進香港實現高質量發展創造有利條件，為更好推進災後重建、推動香港勇毅前行提供有力支撐。

該發言人稱，大埔宏福苑火災發生後，港府團結帶領各界眾志成城、抗災救災、共克時艱，統籌推進救災善後與選舉如期舉行，「廣大選民化悲痛為力量，為自己、為香港、為未來投出神聖一票」。

發言人指控，香港這次選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子「死性不改」，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至妄圖「以災亂港」，消費廣大市民悲情，抹黑詆譭港府抗災救援的努力，散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，以遂其「以災阻選」的政治目的，充分暴露其「逢選必鬧」、「借災生事」的醜陋嘴臉。

中共駐港國安公署表示，香港執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌借災生事、生亂及干擾破壞選舉人員，為選舉如期舉行創造有利條件。

發言人進一步說，一切干擾破壞香港立法會選舉的企圖註定徒勞無功，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港高質量民主發展步伐，都無法改變香港由治及興大勢。

延伸閱讀

馬祖士官兵集體涉詐騙 吳宗憲：涉及國安應調查源頭

陸國務院港澳辦：香港新一屆立法會議員都是愛國愛港者

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低

相關新聞

陸國安部示警：警惕間諜用快遞「暗度陳倉」

大陸國家安全部指出，截至2025年11月30日，中國大陸快遞業務量已突破1,800億件，但這個連接千家萬戶的「小包裹」，...

中共駐港國安公署：立法會選舉期間境外敵對勢力以災阻選

香港周日（12月7日）舉行新一屆立法會選舉，投票率僅比上一屆略高。中共駐港國安公署8日指出，選舉期間，境外敵對勢力和反中...

陸國務院港澳辦：香港新一屆立法會議員都是愛國愛港者

香港特別行政區第八屆立法會選舉投票於7日23時30分結束，在歷經七個多小時點票後，最終結果於8日清晨出爐。大陸國務院港澳...

中國「最美保鑣」保護法國第一夫人 眼神犀利如「飛刀」再引關注

12月3日至5日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）展開訪華行程...

港媒：中共加強整治裸官 再有多名省部級高官提早下崗

大陸全國政協常委會第十四次會議11月初閉幕，罕見宣布前中國人民銀行行長易綱等9人不再擔任全國政協專門委員會副主任。據香港...

男星約翰希南憶稱台灣為國家向中國道歉：惹毛美國

美國男星約翰希南曾稱台灣是國家，讓中國網友炸鍋後火速道歉。他日前回憶這段「地緣政治」史，指自己當時也因低頭道歉惹毛美國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。