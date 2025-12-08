陸國務院港澳辦：香港新一屆立法會議員都是愛國愛港者

香港特別行政區第八屆立法會選舉投票於7日23時30分結束，在歷經七個多小時點票後，最終結果於8日清晨出爐。大陸國務院港澳事務辦公室發言人隨後發表談話表達祝賀，並稱此次選舉產生的新一屆立法會議員都是愛國愛港的優秀人才，希望並相信新一屆立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政。

大陸國務院港澳辦8日上午以發言人名義發布新聞稿稱，香港特區第八屆立法會選舉於12月7日成功舉行。「選舉過程安全、順利、圓滿，選舉委員會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意」。

新聞稿並表示，這次選舉是進一步鞏固發展符合「一國兩制」方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高質量民主具有里程碑意義的重要成就。

大陸國務院港澳辦發言人並肯定香港特區行政長官李家超和特區政府擔起「當家人」「第一責任人」責任，依法全面深入細致開展選舉工作，採取多項創新舉措，有力統籌選舉和救災。

該發言人表示，此次選舉產生的新一屆立法會議員都是愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的優秀人才。希望並相信，新一屆立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，始終把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係，全力支持行政長官和特區政府依法施政，為強國建設、民族復興偉業做出應有貢獻。