快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國務院港澳辦：香港新一屆立法會議員都是愛國愛港者

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港第八屆立法會選舉結果8日清晨出爐後，大陸國務院港澳事務辦公室發言人隨即表達祝賀。圖為8日凌晨零時許，選舉委員會界別40席當選名單最先公布結果。（中通社）
香港第八屆立法會選舉結果8日清晨出爐後，大陸國務院港澳事務辦公室發言人隨即表達祝賀。圖為8日凌晨零時許，選舉委員會界別40席當選名單最先公布結果。（中通社）

香港特別行政區第八屆立法會選舉投票於7日23時30分結束，在歷經七個多小時點票後，最終結果於8日清晨出爐。大陸國務院港澳事務辦公室發言人隨後發表談話表達祝賀，並稱此次選舉產生的新一屆立法會議員都是愛國愛港的優秀人才，希望並相信新一屆立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政。

大陸國務院港澳辦8日上午以發言人名義發布新聞稿稱，香港特區第八屆立法會選舉於12月7日成功舉行。「選舉過程安全、順利、圓滿，選舉委員會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意」。

新聞稿並表示，這次選舉是進一步鞏固發展符合「一國兩制」方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高質量民主具有里程碑意義的重要成就。

大陸國務院港澳辦發言人並肯定香港特區行政長官李家超和特區政府擔起「當家人」「第一責任人」責任，依法全面深入細致開展選舉工作，採取多項創新舉措，有力統籌選舉和救災。

該發言人表示，此次選舉產生的新一屆立法會議員都是愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的優秀人才。希望並相信，新一屆立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，始終把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係，全力支持行政長官和特區政府依法施政，為強國建設、民族復興偉業做出應有貢獻。

延伸閱讀

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低

香港立法會選舉日：廉政公署再拘4人 指涉煽惑他人不投票

從投行看大陸／外商生技行業IPO新路徑

相關新聞

中國「最美保鑣」保護法國第一夫人 眼神犀利如「飛刀」再引關注

12月3日至5日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）展開訪華行程...

男星約翰希南憶稱台灣為國家向中國道歉：惹毛美國

美國男星約翰希南曾稱台灣是國家，讓中國網友炸鍋後火速道歉。他日前回憶這段「地緣政治」史，指自己當時也因低頭道歉惹毛美國，...

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

大陸央視新聞報導，香港特別行政區第八屆立法會選舉投票於7日23時30分結束。8日清晨，經點票，分區直接選舉界別的20名議員最終成功選出，加上8日稍早的選舉委員會界別40席、功能團體界別30席，本次香港特區立法會選舉需選出的90名立法會議員已全部選出。

陸專家：日軍機擅闖共軍訓練海空域 可被視為訓練靶標

針對日本防衛省指控，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，共軍殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行兩次雷達照射。大陸...

港媒：中共加強整治裸官 再有多名省部級高官提早下崗

大陸全國政協常委會第十四次會議11月初閉幕，罕見宣布前中國人民銀行行長易綱等9人不再擔任全國政協專門委員會副主任。據香港...

香港立法會選舉日：廉政公署再拘4人 指涉煽惑他人不投票

（德國之聲中文網）周日（12月7日）早上，香港的選民前往投票站，開始選舉新一屆立法會議員。 這是2021年3月中國全國人大常委會以確保“愛國者為主體的‘港人治港’”等原則修改香港選舉制度後，第二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。