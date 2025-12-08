快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

港媒：中共加強整治裸官 再有多名省部級高官提早下崗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院本月3日公布任免國家工作人員，當中包括免去林尚立的中國人民大學校長職務，據稱應與中共近期加強整治「裸官」有關。（新華社）
大陸國務院本月3日公布任免國家工作人員，當中包括免去林尚立的中國人民大學校長職務，據稱應與中共近期加強整治「裸官」有關。（新華社）

大陸全國政協常委會第十四次會議11月初閉幕，罕見宣布前中國人民銀行行長易綱等9人不再擔任全國政協專門委員會副主任。據香港星島日報署名文章披露，這是由於官方進一步整治「裸官」，要求在國外留學的省部級幹部子女，畢業半年之後必須回國，否則父母調整領導崗位。

文章稱，上述9人仍保留全國政協常委或委員職務。易綱之後仍以全國政協常委身分陪同全國政協主席王滬寧會見德國社民黨代表，又以中國金融學會會長身分在北大參加「數字金融創新發展」研討會。這從另一側面也顯示易綱等人去職，只是因為「裸官」概念擴大化，「本身並沒有甚麼問題」。

上海59歲的女副市長劉多免職，盛傳也是因為子女不願回國。最近，又有多名省部級高官提早下崗，引發涉及「裸官」的猜測。

本月4日，河南省人大常委會會議通過，根據蘇曉紅因工作原因提出的辭職請求，接受她辭去省人大常委會副主任職務。蘇曉紅出生於1965年，現年60歲，是一名經濟學家，擔任過平頂山學院校長。按照一般規定，省人大副主任63歲卸任，她的辭職不同尋常。

11月27日，海南省人大常委會會議決定：接受過建春辭去省人大常委會副主任職務的請求。過建春同樣是60歲，留德博士，曾任海南師範大學校長，也是九三學社海南省委主委。

大陸國務院近日宣布調整兩位大學校長，原中國政法大學校長馬懷德接替林尚立擔任中國人民大學校長，原天津大學常務副校長胡文平接替張宗益擔任廈門大學校長。位階是副部級的大學校長一般63歲退休，人大前校長紀寶成、劉偉更分別67歲、65歲才卸任，曾任中央政策研究室副主任的林尚立62歲就去職，原廈大校長張宗益61歲卸任。

