遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

中國「最美保鑣」保護法國第一夫人 眼神犀利如「飛刀」再引關注

香港01／ 撰文：鄭寧
法國總統馬克宏與夫人布麗吉特展開訪華行程。 新華社
法國總統馬克宏與夫人布麗吉特展開訪華行程。 新華社

12月3日至5日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）展開訪華行程。三天中，中國「最美保鑣」嚴月霞全程保護第一夫人布麗吉特，引發民眾關注，而在此前她還保護過訪華的敘利亞第一夫人阿斯瑪以及泰國前總理佩通坦。

馬克宏與夫人布麗吉特僅訪華3日，第一站是北京，第二站在成都。馬克宏專機一抵達北京，嚴月霞便開始陪伴在布麗吉特左右。在成都參觀大熊貓期間，嚴月霞亦毫不鬆懈。有網民指，隔著螢幕都能感受到犀利眼神。

據此前報導，嚴月霞，出生於武術世家，父親是退役特種兵，她自小研習武術，參加過不少武術比賽並獲獎無數，更進入少林寺深造。她以優異的成績考入北京體育大學武術專業，更曾打敗過5位日本空手道冠軍。大學畢業後，通過有著「中南海保鑣」之稱的中共中央辦公廳警衛局考核，成為中國國家級領導人的貼身護衛之一。

2024年，敘利亞總統訪華期間負責護衛第一夫人阿斯瑪；2025年2月泰國前總理佩通坦訪華期間全程護衛，加之此次法國總統訪華護衛第一夫人布麗吉特，嚴月霞的三次護衛都獲內地網民大讚「又美又颯」「金牌保鑣」，形容其「眼睛像能射出飛刀一樣銳利」。甚至還獲得過佩通坦親自致謝，稱「因你的守護一切順利又安心」。

文章授權轉載自《香港01》

