男星約翰希南憶稱台灣為國家向中國道歉：惹毛美國

美國男星約翰希南曾稱台灣是國家，讓中國網友炸鍋後火速道歉。他日前回憶這段「地緣政治」史，指自己當時也因低頭道歉惹毛美國，甚至跟正在合作的導演說：「如果你必須開除我，我能理解。」

約4年前，好萊塢電影「玩命關頭9」反派演員約翰希南（John Cena）接受台灣媒體採訪時曾以中文表示，「台灣是第一個看到『玩命關頭9』的國家」，引發中國網友不滿，抨擊「不會說中文麻煩閉嘴」。

隨後約翰希南在他的官方微博上傳道歉影片，用中文表示自己做了很多採訪，其中一個「有一個錯誤」，「我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉，對我的錯誤，對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，不好意思」。

他5日接受美國最熱門的Podcast主持人之一喬羅根（Joe Rogan）採訪時，也談到這段過去，並說不怪工作人員，是自己的錯；地緣政治如渾濁水域，這就是他學到的教訓。

他說，當年他覺得自己中文夠流利，於是與自己立下約定：在中文地區宣傳「玩命關頭9」時，要用中文完成70%的媒體訪問。一切很順，超棒。當時也做一堆提詞器的錄影，必須錄各地區版本，內容像是「去這個地方看這部電影、去那個地方看這部電影」這種。

「是我的錯。我那天沒有檢查提詞稿，因為那已經是10小時工作日的尾巴。做了無數這樣的事情。其中一段內容是，『嘿，台灣，來看這部電影』，整段中文。而拼音稿裡把台灣描述為「國家」，所以（唸出來是）『（台灣）成為第一個看到這部電影的國家』。」

他當天念完就離開，結果影片播出後，中國網友炸鍋。

約翰希南說，那是個相當緊張的時刻，因為他必須向中國道歉，這就「等於惹惱我的國家」。他是個愛國者，熱愛美國以及它所代表的一切。

「但（無論我做什麼）都不夠，沒有人高興，每個人都氣炸。對我來說那是一段很混亂的時刻。」他表示，自己的錯誤在於，懂得說一種語言，並不代表了解相對文化。

主持人喬羅根問：「他們（中國）那邊不是都稱台灣為中國台北嗎？」約翰希南說，他只知道自己念了什麼，但坦承自己對這些稱呼背後的深層含義不夠了解。

他說，現在只要有人叫他在公開場合講中文，他幾乎都會拒絕。中文是一項他具備的技能，但他自認沒有足夠的「文化視野」去判斷在哪個場域應該使用何種稱呼，也沒有做足夠的功課。

事件爆發後，他正在拍攝「和平使者」（Peacemaker）電視劇，於是去找導演詹姆斯岡恩（James Gunn） 說：「如果你必須開除我，我能理解。」

對於「以中文說台灣是個國家」這件事本身，約翰希南說，本來就是敏感問題，屬於「地緣政治混沌」的水域，他連美國的政策都不完全了解，「好像叫什麼領土模糊」之類的。那一切都很怪、很脆弱，「而我闖入一個根本不該進入的水域。這是我自己的錯」。

約翰希南所提到的政策應是戰略模糊，指對是否軍事介入保護台灣維持戰略模糊立場，藉此進行嚇阻。

對約翰希南而言，最痛的地方是美國這邊的人也氣炸。他說，自己完全理解美國人對他「低頭」道歉的憤怒，「那真的是我很糟的一步棋」，當時應該先深呼吸，不要反射式回應，搞清楚狀況再決定下一步。

約翰希南說，但他太快反應了，當時他想，有人生氣了就來修正，事後才發現，「自己非但沒有補好船上的洞，反而把整艘船弄沉」。