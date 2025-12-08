聽新聞
德國外長今訪陸 將與王毅談稀土、台海

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
德國外長瓦德福八日訪問大陸，將與大陸外長王毅舉行會談。路透
德國外長瓦德福八日訪問大陸，將與大陸外長王毅舉行會談。路透

原定十月底訪問大陸行程臨時喊停後，德國外長瓦德福今明兩日重啟訪問大陸，將與大陸外長王毅舉行會談，預計聚焦歐中之間緊張的經貿關係，尤其是稀土供應問題，俄烏戰爭、台海問題也在議程中。這是瓦德福首度訪陸，目的之一是為德國總理梅爾茨明年初首次訪陸鋪路。

德國外交部發言人日前表示，會談將聚焦歐中經貿關係，瓦德福將就關鍵原材料和技術的供應鏈安全與可靠性表達關切，強調稀土出口管制等措施已對德國及歐洲企業造成不利影響。俄烏戰爭及有關結束衝突的試探性談判也將在議程中。雙方也將討論人權、中東局勢、南海及台海問題。

德國外交部表示，瓦德福將與王毅及「其他高層官員」會談。

瓦德福原定十月底首次以外長身分訪陸，但因未能敲定與王毅以外大陸高層的會面，在啟程前兩天臨時取消，兩國關係一度陷入尷尬，直到德國副總理兼財政部長克林拜耳上月訪陸，緩和了緊張氣氛。

據悉，瓦德福預計八日與王毅、商務部長王文濤及中共中聯部長劉海星舉行會談。

德國之聲指出，瓦德福此行更關鍵的是確保中德雙方會談氛圍順暢。德國總理梅爾茨在上個月二十國集團（Ｇ20）峰會期間與大陸總理李強會面後，已宣布在明年一月或二月訪陸。

此次中德外長會晤將涉及台灣問題，雙方表述受關注。瓦德福十月接受路透專訪時曾提及台灣，表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」，引發大陸外交部不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆當時回應，「一中原則不可自定義」。

德國 王毅 經貿 稀土 俄烏 台海 梅爾茨 一中政策 一中原則

德國外長今訪陸 將與王毅談稀土、台海

原定十月底訪問大陸行程臨時喊停後，德國外長瓦德福今明兩日重啟訪問大陸，將與大陸外長王毅舉行會談，預計聚焦歐中之間緊張的經...

