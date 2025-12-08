聽新聞
香港立法會選舉 投票率近史上最低

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
香港第八屆立法會選舉七日登場，這次選舉在火災陰影與民眾不滿情緒下進行，投票率可能再創新低。中通社
香港第八屆立法會選舉昨日登場，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，選舉在火災陰影與民眾不滿的情緒之下進行，投票率會否再創新低受矚目。投票持續至昨晚十一時卅分。截至昨晚八時卅分，全港地方選區投票人數為一二○萬四九○人，投票率為百分之廿九點○六，近上屆最終投票率百分之卅點二。選舉結果預計今晨公布。

本次選舉共有一六一名候選人競逐九十個議席，其中包括選舉委員會界別四十席、功能界別卅席及地區直選廿席。新一屆立法會議員任期將從二○二六年一月一日開始，為期四年。

一九九七年香港主權移交北京後的隔年起，立法會每四年改選一次。上一次二○二一年香港第七屆立法會選舉，地區直選約一三五萬人參與投票，投票率僅百分之三十點二，較前一屆少逾廿個百分點，創歷史新低。

本屆選舉是二○二一年三月大陸全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，立法會第二次改選。為提高投票率，港府將本屆選舉投票時間的開始及結束時間分別提前、延後一小時，總投票時長達十六小時。

法廣引述分析，港府原欲推高此次選舉投票率以增加立法會的認可度，但在選舉前發生大埔宏福苑火災，即使支持政府的選民亦會因為對火災凸顯的問題而感到失望丶憤怒及震驚而放棄投票，推估投票率可能偏低。

香港特首李家超昨前往投票，呼籲選民投下「推動改革、守護災民」的一票。他表示，當新一屆立法會召開首次會議，港府會提出首個議案，討論如何支援災民和重建，希望與議員商議照顧好災民，加快找出真相和重建。

投票率外，本屆選民人數較二○二一年減少三十三點四萬人，只有四一三點八萬人，減幅達百分之七點四，因此實質投票人數是否低於四年前的一三五萬人，也是觀察指標。

香港廉政公署昨表示，拘捕四名年齡介於卅三至四十一歲男子，他們涉嫌於選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港選舉條例。

