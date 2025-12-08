香港立法會選舉日：廉政公署再拘4人 指涉煽惑他人不投票

（德國之聲中文網）周日（12月7日）早上，香港的選民前往投票站，開始選舉新一屆立法會議員。

這是2021年3月中國全國人大常委會以確保“愛國者為主體的‘港人治港’”等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。

這次選舉發生在一場嚴重火災之後。一周前，香港大埔宏福苑發生香港數十年來最嚴重的火災，已造成至少159人罹難。

香港廉政公署在投票日拘捕4名男子

火災發生後，所有競選活動暫停。滿城皆聞哀聲，政府拘捕和恐嚇問責者，氣氛壓抑低沉。

在火災陰影與民眾不滿的情緒之下，分析人士預計，此次投票將在嚴密警力戒備下進行，投票率可能偏低。

周日，香港特區行政長官李家超在臉書上寫道，他一早和太太李林麗嬋到港島西選區的羅便臣道高主教書院的投票站投票，履行公民責任。之後，他在會見傳媒時再次呼籲全港合資格選民投下關鍵一票，選出有能力有抱負的立法會議員。他說，大埔宏福苑火災令大家都很悲痛，政府正全力善後、調查真相，並推動系統性改革，防止悲劇重演。

上周，李家超表示將成立“由法官領導的獨立委員會”調查火災原因。

自火災發生以來，警方已拘捕 15 名來自參與工程的建築公司人員，理由是他們涉嫌過失殺人。

媒體報道和網絡輿論涉及問責政府及調查貪腐等問題。災後第四天，駐港國家安全公署即發布聲明稱，“境外敵對勢力和反中亂港分子借災生事、趁火作亂”。數日內，香港國安處以涉嫌“煽動”為由拘捕3人，其中包括“大埔宏福苑火災關注組”創辦人、發起“四大訴求”連署並要求獨立調查的大學生關靖豐（Miles），以及前屯門區議員張錦雄與一名大埔女義工。

據報道，在選舉當日，香港廉政公署拘捕4名男子，稱其涉嫌在社交平台留言貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉舞弊及非法行為條例》。該公署表示，今次選舉期間已先後拘捕共11人，並落案起訴其中3人。

此外，香港廉政公署表示，當日獲得裁判官簽發手令通緝一名24歲男子，稱其涉嫌在社交平台留言，煽惑他人不投票。

此前，警方還針對一些選舉海報被撕毀的情況，以涉嫌刑事毀壞作出拘捕行動。

香港記協：駐港國安公署約談媒體制造寒蟬效應

本次香港立法會選舉，共有161名候選人競逐90個議席，包括20席地方直選、60席功能界別、40席選舉委員會界別；全部候選人都已經過候選人資格審查委員會核准，確保他們“愛國愛港”。

選舉前一天，中國中央政府駐香港國家安全公署約談多家境外駐港媒體機構負責人和記者，指責部分媒體在報道最近發生的宏福苑火災慘劇和即將舉行的香港立法會選舉時，散布虛假信息，抹黑政府工作。該公署網站上的通報要求外媒記者“自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線”。

根據英國《衛報》報導，被約談外國媒體包括法新社、《紐約時報》等。

香港記者協會就此回應，駐港國安公署意圖以國家安全為名，影響海外駐港媒體對香港議題的報導。記協表示，該公署指控相關媒體散布虛假信息、歪曲抹黑政府救災工作及選舉事務，惟未提供具體事例或證據支持，“這種缺乏事實依據的指控制造寒蟬效應，阻礙媒體履行監督職責，對整個新聞行業以致香港國際形象百害而無一利。”

（綜合報道）

